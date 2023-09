Protokol ob smrti novorojenčka - Dobro je, če se starši poslovijo

11.9.2023 | 12:50

Damjana Koželj

Novo mesto - Ob zgodbi o ukradenih otrocih, ki že več tednov odmeva v javnosti, ko naj bi bilo v 70. in 80. letih prejšnjega stoletja v Jugoslaviji pod pretvezo, da so umrli, iz porodnišnic ukradenih in prodanih več kot 20.000 novorojenčkov – trgovina z dojenčki naj bi se dogajala tudi v Sloveniji, celo v novomeški in brežiški porodnišnici –, smo se pri predstojnici oddelka za ginekologijo in porodništvo v Splošni bolnišnici Novo mesto Damjani Koželj pozanimali o protokolu ob smrti novorojenčka.

Predstojnica oddelka za ginekologijo in porodništvo v SB Novo mesto Damjana Koželj težko verjame, da bi v njihovi porodnišnici kdaj potekala trgovina z novorojenčki – Zdaj boljša komunikacija s starši – Na leto od 1.100 do 1.300 porodov, a malo smrti

L. Markelj