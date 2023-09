Peklaj in Žaler najboljša v Dolini pod Kalom

11.9.2023 | 08:30

Proga Cukarca je letos tekmovalce pričakala prenovljena in preoblikovana. Na progi so prenovljeni vsi zavoji in skoki in sedaj je že tako atraktivna proga postala še bolj zanimiva za tekmovalce in tudi za gledalce, ki spremljajo svoje junake ob progi. (Fotografije: Goran Krošelj; AMZS)

Jaka Peklaj na progi Cukarca osvojil vse točke v MX2 in suvereno zmagal.

Šentvid pri Stični - Žan Žaler je bil najhitrejši na včerajšnji dirki državnega prvenstva v motokrosu v Dolini pod Kalom v najmočnejšem razredu open. V razredu MX2 je bil prvi Jaka Peklaj.

Šesto dirko DP so izvedli člani AMD Šentvid pri Stični na letos prenovljeni progi Cukarca, kjer so v tej sezoni preoblikovali skoke in zavoje.

V najmočnejšem razredu MX open je bil v prvi vožnji od začetka do konca najhitrejši Denis Jakša in jo dobil z lepo prednostjo pred Žanom Žalerjem, tretji je ciljno črto prevozil Jaka Završan. V drugi vožnji je Žaler končal kot zmagovalec, Miha Bubnič je dosegel drugi rezultat, na tretjem mestu pa je kljub padcu v prvem zavoju končal Jakša. Eno prvo in eno drugo mesto sta Žalerja postavili na najvišjo stopnico zmagovalnega odra. Drugo mesto si je privozil Jakša, tretja stopnička je pripadla Bubniču.

V razredu MX2 je slavil Jaka Peklaj, ki je dobil obe vožnji, drugi je včerajšnji tekmovalni dan v tej kategoriji končal Gal Hauptman, tretji pa je bil Tilen Demšič. Peklaj je tako s prepričljivo zmago še povečal svojo prednost v seštevku državnega prvenstva.

V razredu MX125 sta po obeh vožnjah z enakim izkupičkom zmage in drugega mesta na vrhu končala Gal Geršak in Žan Oven, a je slednji zaradi boljše druge vožnje zmagal. Tretji je bil Miha Vrh.

Pred tekmovalci v domačem tekmovanju je le še zaključna dirka letošnjega državnega prvenstva, ki jo bo AMD Orehova vas organiziralo 24. septembra na najbolj znani slovenski progi v Orehovi vasi.

Iz krovne zveze AMZS pa so konec tedna sporočili tudi sestavo ekipe, ki bo Slovenijo zastopala na pokalu narodov oziroma na ekipnem svetovnem prvenstvu. To bo letos potekalo v francoskem Erneeju v začetku oktobra, selektor Sašo Kragelj pa je v ekipo povabil Tima Gajserja v razredu MXGP, Jana Pancarja v razredu MX2 in Jako Peklaja v razredu MX open. Gajser in Pancar sta že prekaljena udeleženca olimpijade motokrosa, kot imenujejo to tekmovanje, za 16-letnega Peklaja pa bo to premierni nastop.

STA; M. K.