Padel motorist in obležal na brežini

11.9.2023 | 07:00

Simbolna slika (Foto: arhiv DL)

Včeraj ob 17.19 je v naselju Velike Češnjice v občini Ivančna Gorica padel motorist in obležal na brežini. Gasilci PGD Stična so nudili pomoč reševalcem NMP pri oskrbi in prenosu poškodovanca do reševalnega vozila.

Goreli zabojniki

Ponoči ob 0.51 so v naselju Trnovec, občina Metlika, goreli zabojniki za smeti. Požar so omejili in pogasili gasilci PGD Lokvica. Uničeni so trije zabojniki. Na kraju so bili prisotni policisti.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 8:00 do 10:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ČRNOMELJ ŽELEZNIČARSKA, na izvodu FLAMINGO- METLIŠKA CESTA.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od:

- 7:30 do 12:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PETROL BROD,

- 12:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠKRILE DOL. TOPL, izvod 11. BD SOKOLSKI TRG-PIONIRSKA CESTA.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od:

- 8:00 do 13:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP STARIHOV VRH izvod Starihov vrh,

- 8:00 do 10:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KRMAČINA 1993,

- 10:00 do 12:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KAMENICA 1, TP KAMENICA 2,

- 12:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BOLDRAŽ.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od:

- 7:30 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VEL. BAN 1980,

- 8:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MALA STRMICA 1991.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od:

- 7:30 do 14:00 občasno prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. PONIKVE, izvod GOR. PONIKVE,

- 15:00 do predvidoma 19:00 bo prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PARADIŽ in TP CVIBLJE 2.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju Mokronog z okolico (nadzorništvo Mokronog):

- na območju TP Dolenje Zabukovje, Gorenje Zabukovje, Črpališče Trebelno in Vrh Trebelno predvidoma med 8:00 in 14:00,

- na območju TP Trebelno predvidoma med 7:00 in 7:30 uro ter med 14:00 in 14:30.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na območju TP Rajec 2, Rajec 1 in Mokrice grad med 7:30 in 14:00 uro.

M. K.