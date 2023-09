FOTO: Črnomelj tudi uradno s koloparkom

10.9.2023 | 16:30

Foto: Jani Pavlin

Župan občine Črnomelj Andrej Kavšek je v petek skupaj s predstavnikom podjetja Planapark iz Ljubljane Janezom Bajdo in mladim kolesarjem Davidom uradno predal namenu novo zgrajen kolopark v Loki v Črnomlju. Vrednost naložbe je znašala okoli 60.960 evrov, od tega je 23.769 evrov sofinancirala Fundacija za šport. V sklopu investicije je bila zajeta tudi urbana oprema ob poligonu.

Za kulturni program ob odprtju sta poskrbeli glasbeni skupini Ansambel Septim in skupina Hot Thunder, za scenarij JSKD OI Črnomelj, program pa je vodila dijakinja Srednje šole Črnomelj Zala Štravs.

Kot sporočajo s črnomaljske občine, so v okviru projekta ''Športni park Loka'' izvedena dela gradnje koloparka, kar je šele prva faza celotnega projekta.

Za gradnjo je občina, kot omenjeno, uspešno pridobila sredstva Fundacije za šport, potrebno razliko je zagotovila sama v svojem proračunu.

Na občini še navajajo: ''Namen projekta je bila izgradnja novega, sodobnega, standardiziranega in varnega športnega asfaltnega grbinastega poligona parka - koloparka (angl. pump track), za krepitev spretnosti in motoričnih sposobnosti uporabnikov vseh starosti, posebej otrok in mladostnikov ter omogočiti kvalitetno izvedbo športnih, šolskih, obšolskih in drugih programov in aktivnosti za vse skupine prebivalstva in ostale uporabnike, omogočiti najvišjo raven kakovosti, uporabnosti in izrabe prostora.''

M. K.

