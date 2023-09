S sanacijo Miklove hiše ne bodo hiteli

10.9.2023 | 12:00

Posledice povodnji (Foto: arhiv)

Miklova hiša (Foto: STA)

Ribnica - Knjižnico in galerijo Miklova hiša v Ribnici je konec julija zalila voda iz počene hidrantne cevi. Zato bo potrebna temeljita sanacija, s katero pa po besedah župana Sama Pogorelca ne nameravajo hiteti. Objekt se mora najprej temeljito posušiti, tudi sicer si želijo kakovostne obnove, pravi. Škodo ocenjujejo na od 170.000 do 200.000 evrov.

V času, ko se objekt suši, so po besedah župana v občini naredili natančen popis škode in del, ki bodo potrebna, da objekt sanirajo.

S sanacijo sicer ne želijo hiteti, saj gre za starejšo zgradbo, ki se mora temeljito posušiti, tudi sicer si želijo, da bi bila sanacija čim bolj kakovostna. Izvedli naj bi jo v enem letu.

Za vmesni čas je bila knjižnica preseljena v dvorano ribniškega telovadnega društva Partizan, kjer je tudi že možna izposoja knjig.

Večji del bremena obnove bo morala po besedah župana prevzeti občina, saj so ugotovili, da je bil objekt vrsto let premalo zavarovan, za kar je že izrekel grajo odgovornim. Za nujna vzdrževalna dela so dobili 18.000 evrov od ministrstva za kulturo, nekaj naj bi dobili od zavarovalnice, glavnino stroškov pa bo moral prevzeti občinski proračun, je povedal.

Za obnovo bodo morali najverjetneje v javni razpis, za kar razmišljajo, da bi pooblastilo dali neposredno knjižnici. "Prizadevali si bomo, da bo vse skupaj pregledno in izvedeno kakovostno," je novinarjem še povedal župan.

