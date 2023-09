Trimo do pomembne zmage v Celju; zmagovit začetek tudi za Krko in SVIŠ

10.9.2023 | 09:40

Veselje Trebanjcev po zmagi nad Celjani (Foto: FB RK Trimo Trebnje)

Ostale fotografije so s tekme v novomeškem Marofu med Krko in Škofjeločani. (Foto: Gašper Simonič)

Celje Pivovarna Laško - Trimo Trebnje 25:29 (11:15)

Rokometaši trebanjskega Trima so v uvodnem krogu lige NLB v gosteh premagali Celje Pivovarno Laško z 29:25 (15:11).

* Dvorana Zlatorog, sodnika: Žibret in Teršek.

* Celje Pivovarna Laško: Perić 1 (1), Mazej 4, Krečič, Cokan 5 (1), Ćirović, Antonijević, Ivanković 4, Janc 5 (3), Gregorič, Muhović, Milićević 1, Žabić 2, Dodić 3 (2), Mlakar.

* Trimo Trebnje: Skledar, Čudić, Herceg, Slatinek Jovičič 7, Višček 2, Didovič, Jurečič 4 (2), Kuzmanović, Kotar 3, Udovič, Miklavec 5, Grmšek 3, Grbić 1, Ćorsović 2, Nešić, Krešić 2.

* Sedemmetrovke: Celje Pivovarna Laško 8 (7), Trimo Trebnje 2 (2).

* Izključitve: Celje Pivovarna Laško 12, Trimo Trebnje 10 minut.

* Rdeči karton: Mazej (58.).

Osrednja tekma uvodnega kroga med glavnimi pretendenti za končno zmago v elitnem ligaškem tekmovanju se je v mestu grofov končala z zmago Trebanjcev.

Za Dolenjce je zmaga nad branilci državnega naslova pravi obliž za nedaven spodrsljaj v kvalifikacijah za nastop v skupinskem delu evropske lige proti portugalski Bragi, medtem ko so Celjani v generalki za sredino uvodno tekmo v skupinskem delu elitne lige prvakov v danskem Gudmeju ostali brez načrtovanih točk na domači sceni.

Izbranci gostujočega trenerja Uroša Zormana so temelje za zmago nad branilci državnega naslova, ki so v sezono 2023/24 stopili v močno spremenjeni in pomlajeni zasedbi, postavili že v prvem polčasu. V tem obdobju so povsem zasenčili 26-kratne državne prvake in si priigrali šest golov prednosti. V 22. minuti je Jan Jurečič svoje soigralce popeljal do vodstva 12:6, gostujoča zasedba pa se je na veliki odmor odpravila s prednostjo štirih golov (15:11).

Varovanci domačega trenerja Alema Toskića so v drugem polčasu skušali tekmo postaviti na glavo. V 35. minuti so po zadetku Mitje Janca prepolovili zaostanek iz prvega dela tekme (14:16), nato pa so Dolenjci znova zaigrali zbrano in preudarno ter v kali zatrli vse poskuse domačih rokometašev po preobratu.

V 44. minuti so tako znova povedli za šest golov (21:15), nato pa tekmo brez stresnih trenutkov pripeljali do končne in sladke zmage nad absolutnimi gospodarji slovenskih igrišč v zadnjih dveh sezonah.

V trebanjski ekipi sta bila najbolj učinkovita Staš Slatinek Jovičič s sedmimi in Vid Miklavec s petimi goli, medtem ko je vratar Aljoša Čudič zbral 11 obramb. Tim Cokan in Janc sta dosegla po pet golov za osmoljence današnjega tekme.

Izjave po tekmi:

Uroš Zorman, trener RK Trimo Trebnje: ''Igralec tekme je bil danes Vid Miklavec. V drugem polčasu je povzročal ogromno težav nasprotnikovi obrambi in bil ključnih trenutkih tisti vlečni voz naše ekipe."

Alem Toskić, trener RK Celje Pivovarna Laško: ''Zelo težka tekma za uvod v novo sezono. Danes smo žal naredili preveč napak in zgrešili preveč zicerjev, da bi lahko premagali tako izkušeno ekipo, kot je Trimo Trebnje. Treba bo dvignit glave, sezona je še dolga. Imamo mlado ekipo, ki ji primanjkuje izkušenj v takih težkih tekmah."

Žiga Mlakar, rokometaš RK Celje Pivovarna Laško: ''Žal se danes ni izšlo. Trimo je zasluženo zmagal, mi smo zgrešili preveč stoodstotnih priložnosti. Dobro smo se pripravili na to tekmo, a nam je zmanjkalo malce koncentracije. Moramo dvigniti glave, sezona je dolga, prvenstvo se na srečo odloča ob koncu, ne na začetku."

Celjska ekipa bo v prihodnjem krogu gostovala pri Svišu Ivančni Gorici, trebanjska pa bo gostila Gorenje Velenje.

Krka - Urbanscape Loka 31:20 (12:11)

Rokometaši novomeške Krke so premagali Urbanscape Loko z 31:20 (12:11).

* Dvorana Marof, gledalcev 150, sodnika: Škvarč in Humek.

* Krka: Rauh, Blaževič, Bradeško, Avsec, Majstorović 10 (4), Rašo 1 (1), Ščuka 1, Vukić 4 (2), Stanojević 2, Rašo 2, Zajc, Nikolić 1, Lavrič 1, Kukman 1, Matko 1, Horvat 7.

* Urbanscape Loka: Stanojlović, Juričan, Soršak, Belič Pfajfar, Dolenc, Mali 2, Latković 3, Cingesar 5 (3), A. Jesenko 2, Stopar 2, Lokar, M. Jesenko 4 (2), Strehar, Klemenčič 1, Šilc 1, Atanasov.

* Sedemmetrovke: Krka 8 (7), Urbanscape Loka 5 (5).

* Izključitve: Krka 8, Urbanscape Loka 10 minut.

* Rdeči karton: Dolenc (50.).

Novomeški rokometaši so na krilih sijajnih predstav iz minule sezone, ko so po vrnitvi na prvoligaško sceno osvojili visoko četrto mesto, odprli tudi sezono 2023/24 in zanesljivo premagali svoje uvodne tekmece iz Škofje Loke. To je bila tudi najbolj zanesljiva zmaga med vsemi sedmimi pari v uvodnem krogu.

Okoli 150 gledalcev v dvorani Marof je v prvem polčasu spremljalo enakovredno predstavo, druga polovica tekme pa je minila v absolutni prevladi dolenjskih rokometašev. Gostitelji so v tem obdobju tekme močno dvignili raven svoje igre ter Gorenjce zasenčili v vseh elementih rokometa in zanesljivo zmagali.

V domači ekipi sta bila najbolj učinkovita Marko Majstorović z desetimi in Gašper Horvat s sedmimi goli, v gostujoči pa Darko Cingesar s petimi in Matevž Jesenko s štirimi zadetki.

Izjavi po tekmi:

Marko Majstorović, naj igralec tekme pri MRK Krka: ''Glede na to, da je to prvi krog, prva tekma, je bilo prisotne kar nekaj treme, zato tudi rezultat ob polčasu tak, kakršen je bil. Potrebno je bilo prebiti led, kar nam je povsem uspelo šele v drugem polčasu, ki smo ga odigrali z odliko. Na tak način moramo odigrati čisto vsako tekmo.''

Jaka Soršak, igralec RD Urbanscape Loka: ''Tekmo so odprli tako, kot smo si zamislili, razliko treh golov pa smo zadržali skoraj cel prvi polčas, tudi obramba je bila na nivoju. Tudi v nadaljevanju nam ni šlo tako slabo, nato pa se je zgodil razpad sistema. Še sam ne vem, kaj naj rečem na to. Težko je strniti besede po takem porazu. Čestitam Krki za zasluženo zmago.''

Novomeška ekipa bo v prihodnjem krogu gostovala pri LL Grosist Slovanu.

Riko Ribnica - Sviš Ivančna Gorica 27:30 (13:15)

Rokometaši Sviša Ivančne Gorice so v gosteh premagali Riko Ribnico s 30:27 (15:13).

* ŠC Ribnica, gledalcev 200, sodnika: Pukšič in Satler.

* Riko Ribnica: Braunović, Dobaj, Pogorelec, Planinšek 2, Mihelič, Žagar 1, Ljevar 7, Pirnat, Begić Zbačnik, Skol 4, Cimerman 4, Đekić, Knavs 2, Nosan 1, Grebenc 2, Hrastnik 4.

* Sviš Ivančna Gorica: Pekeč, Glavan, Cirar 6, Justin 4 (3), Kolarič, Tekavčič 2, Stopar 1, Klemenčič 3, Omahen, Pirnat, Grum 2, Marojević 3 (1), Korošec, Kompare 2, Košir 2, Vidmar 5.

* Sedemmetrovke: Riko Ribnica 3 (0), Sviš Ivančna Gorica 6 (4).

* Izključitve: Riko Ribnica 12, Sviš Ivančna Gorica 8 minut.

* Rdeči karton: /.

Rokometaši iz Ribnice so na uvodni tekmi v prvoligaški sezoni 2023/24 ostali brez načrtovanih točk, obe so osvojili njihovi tekmeci iz Ivančne Gorice.

Večji del dvoboja je bila pobuda na strani gostujoče zasedbe. V sami končnici dvoboja so Ribničani nadoknadili zaostanek štirih golov (22:26) in po delnem izidu 4:0 izenačili na 26:26, a so nato izbranci gostujočega trenerja Aleksandra Polaka zaigrali preudarno in na vselej vročem igrišču v deželi suhe robe osvojili zlata vredni točki.

V zmagoviti ekipi sta bila najbolj učinkovita Benjamin Cirar s šestimi in Simon Vidmar s petimi goli, junak dvoboja pa je bil vratar Jaka Glavan, ki je zbral kar 19 obramb. Pri poražencih je Leon Ljevar dosegel sedem zadetkov.

Izjavi po tekmi:

Borut Maček, trener RD Riko Ribnica: "Ekipi Sviša čestitam na zasluženi zmagi. Posebej bi izpostavil njihovega vratarja Glavana, proti kateremu nismo imeli odgovora. Svojim fantom nimam kaj očitati, saj so se borili, vendar je njihov vratar branil nemogoče. Glave gor in gremo dalje."

Jaka Glavan, rokometaš RK Sviš Ivančna Gorica: "Naše želje, da bi enkrat tudi na gostovanju dobili Ribnico, so se končno uresničile. Vedno se je lepo vrniti v prejšnje klube, sploh če zmagaš. Drugače pa, fantje so se držali dogovorov, vse je funkcioniralo. Danes smo si zaslužili ti točki, gremo naprej na naslednjo postajo, Celje."

Ekipa iz Ribnice bo v prihodnjem krogu gostovala pri Ljubljani, zasedba iz Ivančne Gorice pa bo gostila Celje Pivovarno Laško.

Izidi 1. kroga lige NLB v rokometu.

* Izidi, 1. krog:

- petek, 8. september:

- sobota, 9. september:

Gorenje Velenje - Škofljica 30:24 (12:9)

Celje Pivovarna Laško - Trimo Trebnje 25:29 (11:15)

Ljubljana - Koper 27:32 (13:15)

Riko Ribnica - Sviš Ivančna Gorica 27:30 (13:15)

Slovenj Gradec - LL Grosist Slovan 26:26 (14:13)

Krka - Urbanscape Loka 31:20 (12:11)

STA; M. K.