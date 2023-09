37. Straška jesen diši po domače; v nedeljo vrhunec

9.9.2023 | 17:30

Foto: Občina Straža

Straža - Tema letošnje 37. Straške jeseni je »Diši po domače«. Z vozov bo namreč v nedeljo od 14. ure dalje dišalo po mnogih domačih dobrotah, ki jih bodo obiskovalci lahko tudi brezplačno degustirali. Prireditev organizira Turistično društvo Straža v sodelovanju z Občino Straža in številnimi društvi.

Straška jesen je osrednja turistična prireditev te dolenjske občine, ki jo v Straži organizirajo že od leta 1986 in vključuje različne kulturne, glasbene, etnološke, športne in družabne dogodke. Organizatorji nedeljskega dogajanja, kot smo že poročali, v ospredje postavljajo dobrote, ki jih tradicionalno ustvarjajo še mnogo gospodinje in dejavnosti, ki so značilne za življenje na kmetiji. Tako bodo letos na vozovih pred kulturnim domom v Straži med drugim predstavili uporabo domačih zelišč, pridelavo prosa, medu in suhega sadja, uporabo gob v kulinariki, polharstvo, izdelavo štrukljev in suhih mesnin, predstavili bodo pripravo domačih piškotov in ozimnice, obiskovalci pa si bodo ogledali še skrivnosti značilne domače žganjekuhe.

Že dopoldne bodo zbirali naj pridelke, pripravili bodo sveto mašo, delovala bo dolenjska podeželska tržnica, popoldne pa se bodo obiskovalci zabavali ob glasbi ansambla Pogum. Nedeljski utrip v Straži bodo s svojimi nastopi obogatili straška godba, otroška folklorna skupina Brbučki z OŠ Vavta vas, rimski vitezi s Ptuja ter lastniki traktorjev starodobnikov s svojimi lepotci.

Predsednik TD Straža Pavel Vidic napoveduje: »Letošnja prireditev bo izvenela kot turistični in kulinarični dogodek ter pravcato kulinarično razvajanje, ki ga bodo z vozov deležni obiskovalci prireditve. Ob tem pa je pomembno, da mnoge stare in preverjene recepte in metode ohranimo pri življenju in spodbudimo mlade k ohranjanju etnološke dediščine domačega kraja. Izraz »Diši po domače« vsakega spomni na občutek domačnosti, topline in udobja doma.«

»Pomembno je, da ohranjamo tradicionalne jedi, značilna živila in izdelke ter načine in recepte za pripravo domačih lokalnih in sezonskih dobrot kot so jih poznale naše babice in dedki. Temu je namenjena tudi prireditev, ki v začetku septembra že 37 let zapored vabi v Stražo,« je povedal župan Občine Straža Dušan Krštinc in dodal, da je Straška jesen osrednja in največja turistična prireditev v njihovi občini. Med večjimi so še Straška salamiada, Dnevi na Krki, Straška golažijada in Martinov pohod, so na Občini Straža zapisali v sporočilu za javnost.

M. K.