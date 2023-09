Avtomobilska industrija: Misija GREMO za več električnega

2h nazaj 1 (1) (0) (1)(0) Oceni miha

Že dolgo časa opažam nonsens, avtomobilska branža. Mi v Sloveniji nimamo te branže, imamo samo tovarno avtomobilov, ki je zadnje čase bolj sestavljalnica kot ne. Ne vem zakaj se TPV daje v avtomobilsko branžo? Oni ne delajo avtov, ampak kovinske polizdelke, torej so klasična kovinarska tovarna... Zanimivo mi je tudi ta pomoč. Zakaj pa pomoč, če so dobri je ne rabijo. Recimo naši firmi ni nobena vlada dala pomoči in tudi na njo ne računamo.