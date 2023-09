FOTO: Ob vaškem prazniku odprli cesto

9.9.2023 | 11:00

Trak so prerezali (z leve) direktor direkcija za infrastrukturo Bojan Tičar, predsednik vaške skupnosti Podgračeno Miha Budič, poslanka Nataša Avšič Bogovič in brežiški župan Ivan Molan.

Odprtje ceste je bilo del vsakoletnega vaškega praznika.

Matej Franko je igral na harmoniko. (Vse foto: M. L.)

Podgračeno - V vasi Podgračeno v krajevni skupnosti Jesenice na Dolenjskem so včeraj uradno odprli prenovljeni odsek državne ceste Čatež ob Savi - Mokrice in pločnik skozi vas Podgračeno. Naložbo, ki je stala 780.000 evrov, sta plačali Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo in občina Brežice.

Naročnik obnove ceste je bila direkcija, gradilo je podjetje Gradnje Boštanj. Dela na terenu so začeli novembra 2021 in jih končali v novembru lani, potem so cesto prevzeli januarja letos.

Na včerajšnji slovesnosti so prerezali trak predstavnik vaške skupnosti Podgračeno Miha Budič, brežiški župan Ivan Molan, poslanka Nataša Avšič Bogovič in direktor direkcije Bojan Tičar.

Predsednik vaške skupnosti Podgračeno Miha Budič je včeraj v nagovoru rekel, da je ta dan za prebivalce te vasi pomemben.

»Pred natanko 22. leti smo na današnji dan imeli blagoslov kapelice, tega dogodka se bolj bežno spominjam, se bom pa zagotovo spominjal današnjega dne, ker smo končno dočakali otvoritev, lahko rečem, skoraj prenovljene ceste naše male vasice Podgračeno. V naši vasi je le 10 hiš, doma pa smo ob zelo prometni cesti,« je rekel. Podgračeno so po njegovih besedah poznali mnogi po zelo zoženem delu cestišča na začetku vasi. »Veseli smo, da smo to končno uredili in dobili tudi pločnik,« je rekel. Urediti morajo še nekatere stvari, a Miha Budič verjame, da bodo uredili tudi to z dobro voljo in lepo besedo s pomočjo države in občine. Vaščani upajo, da bo zdaj čim prej na vrsti prenova odseka omenjene ceste od Podgračenega do Prilip, ki je zaradi zoženja ozko prometno grlo.

»Rad bi se še posebej zahvalil mojemu predhodniku, vaščanu Janezu Franku, ki je bil predstavnik vaške skupnosti v naši krajevni skupnosti Jesenice na Dolenjskem. Janez je vse naše želje in potrebe vaščanov prenašal do pristojnih služb v času prenove naše ceste. Janez, hvala! Hvala tudi vsem, ki ste pri tem sodelovali in verjamem na uspešno sodelovanje še naprej,« je rekel predsednik vaške skupnosti Miha Budič.

Župan Ivan Molan je vaščanom čestital za pridobitev in dejal, da si je občina za ureditev omenjenega nevarnega odseka ceste, na kateri je bilo zoženje in je bila brez pločnika, prizadevala več kot 20 let.

Kot je dejal, so zdaj prenovili 610 metrov ceste, naredili pločnik, poskrbeli za odtekanje padavinske vode, postavili dve avtobusni postajališči in preplastili vozišče.

Vrednost investicije je 780.000 evrov. Od tega je okrog 600.000 dala direkcija približno 180.000 evrov občina. Z ureditvijo ceste so bistveno povečali prometno varnost, je poudaril župan.

»Zelo si prizadevamo za nadaljevanje urejanja te ceste, predvsem v Ribnici. Projekte že pripravljajo, žal je bilo precej težav, ker se krajani niso strinjali z lokacijo avtobusnih postajališč. Projekt je zato zastal kar za nekaj časa,« je povedal župan, ki pravi, da naj bi v prihodnje uredili cesto tudi na odseku pri ribniku na Prilipah.

»Lani smo v Slovenski vasi uredili cesto od mejnega prehoda do odcepa za avtoceste,« je povedal župan.

Bojan Tičar je dejal, da se bo direkcija trudila čim bolj prisluhniti lokalnim željam za nadaljnje urejanje omenjene državne ceste. K uresničevanju načrtov lahko po njegovem pomaga tudi poslanka Nataša Avšič Bogovič kot predsednica parlamentarnega odbora za infrastrukturo.

»S skupnimi močmi lahko prispevamo nekaj za občino Brežice. Ne smemo pa pozabiti, da smo v tem trenutku zelo vpeti v posledice ujme, ki je bila na Koroškem in v Savinjski dolini. Kljub temu bo direkcija tudi v prihodnje stremela k izboljšanju regionalnih in glavnih cest,« je rekel Bojan Tičar.

Prenovljeno cesto so včeraj odprli v okviru tradicionalnega praznovanja vaške skupnosti Podgračeno. Slovesnost so začeli z mašo ob prazniku Marijinega rojstva (malem šmarnu) pri kapelici sv. Mihaela, ki jo je vodil čateški župnik Jože Pacek.

Kapelica je pomembno vaško duhovno središče. Čeprav je v vasi samo 10 hiš, kar jo uvršča med manjše vasi, so kapelico vaščani s prostovoljnim delom, tega so opravili 3.000 ur, in darovi leta 2001 sami postavilii v devetih mesecih.Ko so jo zgradili, jo je 8. septembra 2001 blagoslovil beograjski nadškof Franc Perko.

Pri kapelici, ki je posvečena Svetemu Mihaelu, enkrat letno pripravijo vaško praznovanje. Postavili so jo v spomin na srečno vrnitev vaščanov iz izgnanstva, v zahvalo za samostojno Slovenijo in ob prelomu tisočletja kot spominsko znamenje prihodnjim rodovom.

Včerajšnjo slovesnost je povezovala Anja Urek. K prazničnemu vzdušju je prispevala glasba harmonike, na katero sta igrala v uradnem delu Matej Franko in v nadaljevanju Tanja Zupan.

M. L.

