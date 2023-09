FOTO: Nogometaši Krke z novim trenerjem ostali brez točk

9.9.2023 | 09:10

Za Novomeščane je zadel Josip Krznarić.

Novi trener Krke Agron Šalja

Novo mesto - Nogometaši Krke so pod vodstvom novega trenerja Agrona Šalje sinoči na domačem igrišču zabeležili četrti poraz v letošnji sezoni. Z 2:1 je bila boljša Gorica, ki je zmagoviti gol dosegla v 90. minuti.

Kako se bodo odzvali Novomeščani po zamenjavi trenerja, so se spraševali številni navijači Krke. Dolenjci so začeli odločno, čvrsto v dvobojih, videlo se je, da se želijo dokazati novemu trenerju. Pripravili so si tudi nekaj priložnosti, vendar v prvem polčasu ni bilo zadetkov.

Gorica je povedal v 58. minuti, ko je zadel Žan Leban. Krkaši so odgovorili in v 71. minuti prek kapetana Josipa Krznarića izenačili na 1:1. Vse je kazalo, da se bosta ekipi razšli z delitvijo točk, a so Primorci v izdihljajih srečanja zabili še en gol in se veselili treh novih točk. Na drugi strani je bilo razočaranje domačih precejšnje.

»Igralcem sem rekel, naj glave držijo gor, da si zaslužijo imeti glave gor, ker so pokazal dober odnos. Sploh drugi polčas so pokazal kvaliteto igre, so se malo sprostili, energija je bila dobra od vsega začetka. Občutek sem imel, da smo mi bližje zmagi, ampak nogomet je včasih nepredvidljiv. Na koncu smo iz ene nepazljivosti naivno dobili drugi zadetek. Nimamo kaj, glave gor in delati naprej. Fantje so na treningih pokazali veliko želje, veliko pravega odnosa. Mislim, da bodo samo napredovali, če bodo nadaljevali s takšnim delom,« je po tekmi povedal Agron Šalja, ki je pred prihodom v Novo mesto v končnici lanske sezone vodil Gorico.

