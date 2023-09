Dva poškodovana v avtu na strehi; posledice požara na Poganški (foto)

9.9.2023 | 08:20

Že včeraj zjutraj smo poročali, da je okoli ene ure ponoči zagorelo ostrešje hiše na Poganški ulici v Novem mestu, ki je bila sicer prazna. Policisti sumijo na požig. (Fotografiji: PGD Šmihel)

Včeraj ob 7.33 se je v Gorenjih Skopicah v občini Brežice osebno vozilo prevrnilo na streho. Gasilci PGE Krško so zavarovali kraj dogodka, z vpojnim sredstvom posipali in očistili iztekle motorne tekočine, odklopili akumulator in vozilo postavili na kolesa ter ga odstranili s cestišča. Reševalci so poškodovani osebi prepeljali v SB Brežice.

Trčila avto in kolesar

Ob 11.16 sta v kraju Pristava, občina Krško, trčila osebno vozilo in kolesar. Reševalci NMP Krško so nudili prvo pomoč poškodovanemu kolesarju in ga prepeljali v SB Brežice.

Ujeti v dvigalu

Ob 13.30 so v ulici Slavka Gruma v Novem mestu v dvigalu stanovanjskega bloka obtičali stanovalki. Gasilci GRC Novo mesto so ju iz okvarjenega dvigala rešili po navodilih servisne službe, poroča center za obveščanje.

Zadimljeni

Ob 22.59 je v Veliki vasi pri Krškem na bencinskem servisu prišlo do zadimljenosti prostorov s tehničnim plinom. Gasilci PGE Krško so prezračili in pregledali prostore. Pomoč PGD Velika vas ni bila potrebna. Do požara ni prišlo.

M. K.