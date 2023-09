Konec negotovosti, pogrešana se je vrnila domov

8.9.2023 | 18:50

Jana Ekar

Novo mesto/Mokronog - Svojci od četrtka pogrešajo 26-letno Jano Ekar iz Puščave v občini Mokronog Trebelno, ki se je okoli 13. ure odpeljala od doma z osebnim avtom znamke Mazda, temno zelene barve. Pogrešana je visoka 170 centimetrov, ima daljše rdeče lase, oblečena je v modro majico s kratkimi rokavi, roza pulover s kapuco in črne hlače, so sporočili s policije.

Policisti so takoj pričeli z iskanjem pogrešane, a je do sedaj še niso našli. Vsi, ki bi pogrešano ali omenjeni osebni avtomobil opazili ali karkoli vedeli o tem, kjer se nahaja, naj to sporočijo na številko policije 113 ali na anonimni telefon 080 1200, pozivajo na Policijski upravi Novo mesto.

Dodano 9.9. ob 14.20:

S PU Novo mesto so pravkar sporočili:

Preklicujemo iskanje pogrešane osebe Jane Ekar iz občine Mokronog Trebelno. Pogrešana se je sama vrnila domov, z njo je vse v redu.

M. K.