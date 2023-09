Kapelica obnovljena, Orehovčane povezuje že desetletja

8.9.2023 | 14:30

Damijan Ganc med pozdravnim govorom

Orehovčani so pripravili dobrote ob blagoslovu prenovljene pridobitve.

Kapelica med obnovo

Orehovo - Po treh desetletjih so krajani Orehovega s svojimi prostovoljni prispevki, največ z delom v lastni režiji in pa s pomočjo nekaterih obrtnikov, ki so dela opravili bodisi zastonj ali pa z izdatnim popustom, celovito obnovili kapelico v tem naselju na levem bregu Save. Velik delež sredstev za gradbena dela na kapelici je po besedah Damijana Ganca, koordinatorja in enega od pobudnikov pri obnovi, prispevala Občina Sevnica. Župan Srečko Ocvirk je čestital krajanom za zgledno sodelovanje in povezanost tudi pri tej pridobitvi za Orehovo. Levji delež pri obnovi so prevzele tudi Sonja Šinkovec, Darinka Kuzem in Zdenka Knez.

V uvodu slovesnosti je Neža Ganc zaigrala Ave Marijo na flavti. »Vajeni smo, da se ob njej srečujemo ob velikonočnem blagoslovu, otroci in odrasli se ob njej vsako leto z velikim pričakovanjem in veseljem udeležujemo šmarnic. Kapelica nas torej že desetletja zbira skupaj in povezuje. V želji, da bi dali pravo vrednost našim srečanjem, naši povezanosti, je nastala tudi ideja, da kapelico po tridesetih letih obnovimo in ji damo novo podobo, da bo tudi v prihodnjih letih in desetletjih služila svojemu namenu,« je dejal Ganc.

Tudi notranjost kapelice je dobila povsem novo podobo. Zanjo je v veliki meri zaslužna likovna pedagoginja Nena Bedek, ki je poslikala steno. »S svojo umetniško intuicijo je na steni zelo pretanjeno izrazila jedro krščanskega oznanila. Božja ljubezen, ki jo na sliki simbolizira sonce, se kot žarki razliva na vse ljudi, vse stvarstvo. Ko žarki osvetljujejo križ na steni, se dogodek trpljenja preoblikuje v sporočilo odrešenja, upanja za vsakega človeka. Oltar bo odslej krasil kip Lurške Matere Božje, zelo lep dar župnije Sevnica, ki nas bo zato odslej na simboličen način povezoval tudi z župnijskim občestvom.

Pročelje kapelice po novem krasita lepa betonska stebra. Stebri imajo v krščanski arhitekturi poseben pomen – kažejo na trdnost, stabilnost, ki jo človeku nudi odnos z Bogom. Ob kapelici sta svoje mesto našli dve novi klopci, ki imata poleg praktične vrednosti tudi simbolen pomen,« je pojasnil Ganc.

Posebej se je zahvalil Karli Pompe, ki že desetletja predano skrbi za kapelico. Blagoslov obnovljene kapelice je opravil sevniški župnik Branko Balažic. Otvoritveni glasbeni del programa pa je obogatil družinski kvintet Štigl z Razborja pod Lisco; ob tej priložnosti so skupaj z materjo Alenko zapele hčerke, Jana, Ema, Neža in Monika.

Druženje se je nadaljevalo na športnem igrišču, na katerem je pet ekip skuhalo sočen golaž, krajani pa so naročili za veseli del dogodka še dva pečena odojka. Poskrbeli so tudi za ples ob glasbi v živo do poznih večernih ur. Po besedah Boruta Gabriča, avtorja pričujočih fotografij, so krajani prispevali za prenovo kapelice okrog 4.000 evrov.

P. P.

