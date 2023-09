Oskubili kartomate Slovenskih železnic; pretep v Kerinovem Grmu; še znamo voziti brez semaforjev?

Padec motorista v sredo pri Spodnjem Pijavškem (Foto: arhiv; PGE Krško)

Policisti so v zadnjih treh dneh na številki policije 113 prejeli 812 klicev, od tega je bilo 269 dogodkov takšnih, ki so zahtevali posredovanje policije, danes sporočajo s Policijske uprave Novo mesto.

Javni red in mir

Obravnavali so enajst kršitev javnega reda in miru na javnem kraju in štiri v zasebnem prostoru.

V četrtek zvečer je več policijskih patrulj interveniralo v Kerinovem Grmu, kjer naj bi prišlo do pretepa. V naselje so vstopili dvakrat – prvič so popisali vse akterje, eden med njimi naj bi bil lažje poškodovan, zato bodo po prejemu zdravniškega izvida 30-letnika, v času storitve pijanega, kazensko ovadili. Nekaj minut zatem, ko so odšli, je prijaviteljica še enkrat klicala in ponovno prijavila pretep. Policisti so bili ponovno napoteni v naselje, kjer so ugotovili, da si je 42-letnica to izmislila, zato so ji napisali plačilni nalog.

Kriminaliteta

Neznanci so v Mirni Peči, Velikem Gabru, Veliki Loki in Dolnjih Ponikvah poškodovali kartomate Slovenskih železnic. Odnesli so jim nekaj čez sedemsto evrov denarja, a skupaj povzročili za okoli dvajset tisoč evrov škode.

V sredo zvečer je 30-letnik iz Otočca na bencinskem servisu vzel tri steklenice alkoholnih pijač in odšel brez plačila. Policisti so ga kmalu zatem obiskali na domu, a je bilo že prepozno, saj je po lastnih besedah vse spil. Povzročil je za okoli trideset evrov škode.

Kriminalisti in policisti so v sredo popoldne opravili ogled kraja vloma v stanovanjsko hišo v Suhorju pri Dolenjskih Toplicah. Tam so storilci izkoristili krajšo odsotnost lastnikov in na silo vstopili v hišo. Pregledali so prostore in odnesli nekaj denarja. Škode bo verjetno precej, višina pa bo znana, ko bodo domači uspeli preveriti, kaj vse jim manjka.

Novomeški policisti pa danes zjutraj opravljajo ogled požara stanovanjske hiše na Poganški. Okoli ene ure zjutraj je zagorelo ostrešje hiše, ki je bila sicer prazna. Sumijo na požig, več bo znanega po ogledu.

Prometna varnost

V Žabji vasi v Novem mestu v četrtek zjutraj niso delali semaforji. To je zmedlo kar nekaj voznikov in voznic, ki so pozabili na upoštevanje drugih prometnih znakov, zgodila se je tudi nesreča. (Foto: arhiv; FB PKD)

Policisti so obravnavali 22 prometnih nesreč z gmotno škodo, dve nesreči z lahkimi in eno s hudimi posledicami.

V sredo popoldne je na Srednjem Pijavškem padel 68-letni motorist iz mariborskega območja. Po prvih ugotovitvah ogleda je zapeljal preblizu desnemu robu vozišča, zapeljal na bankino in padel. Prisotnosti alkohola niso ugotovili. Njegove poškodbe so opredelili kot hude (zlom roke).

V četrtek dopoldne je prišlo do okvare semaforja v novomeški Žabji vasi – utripale so rumene luči. To je zmedlo kar nekaj voznikov in voznic, ki so pozabili na upoštevanje drugih prometnih znakov, da je prišlo tudi do nesreče. Policisti so ugotovili, da je prometna nesreča nastala zaradi neupoštevanja pravila prednosti v križišču. Pri trku osebnega avtomobila in tovornega vozila je nastala samo gmotna škoda.

Pri prevozu migrantov ujeli Bolgara, Italijana in Hrvata

Največ interventnih dogodkov je bilo v sredo, predvsem zaradi tujih državljanov, ki so jih policisti obravnavali, ker niso izpolnjevali pogojev za bivanje na območju Slovenije. V torek je bilo takšnih 191, v sredo 371, v četrtek (do petka zjutraj) pa 313 (skupaj 875). Veliko večino so obravnavali na območju Posavja (razen devetnajstih, ki so jih prijeli metliški policisti v Drašičih in Rakovcu).

Policisti policijske postaje za izravnalne ukrepe s sedežem na Obrežju so v sredo popoldne na avtocestnem počivališču Grič ustavili opla, ki ga je vozil 52-letni državljan Bolgarije. Pri kontroli so ugotovili, da vozi sedem državljanov Turčije.

V četrtek popoldne so na bencinskem servisu Obrežje obravnavali kombinirano vozilo, ki ga je vozil 37-letni državljan Italije. V kombiju je peljal še enajst državljanov Iraka. Zvečer so kontrolirali še osebni avtomobil, ki ga je vozil 35-letni državljan Hrvaške. V avtu je peljal še šest državljanov Iraka.

Vse tri osumljence so kazensko ovadili in jim zasegli vozila. Postopki s tujci še niso zaključeni.

