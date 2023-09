Dobovčani z Ormožani odpirajo rokometno sezono 2023/24; šampionske ambicije Trebanjcev

8.9.2023 | 08:30

Trebanjski rokometaši se v domači dvorani zavzeto pripravljajo na tekmo prvega kroga Lige NLB. (Foto: FB RK Trimo Trebnje)

Rokometašem iz Dobove in Ormoža je pripadla čast, da odprejo novo sezono lige NLB. Uvodna tekma v najmočnejšem ligaškem tekmovanju bo drevi ob 19. uri, že naslednji dan pa bodo prvaki iz Celja Pivovarne Laško ob 18. uri gostili ambiciozne tekmece iz trebanjskega Trima.

Drugi pari uvodnega kroga pa so: Gorenje Velenje - Škofljica, Krka - Urbanscape Loka, Ljubljana - Koper, Riko Ribnica - Sviš Ivančna Gorica in Slovenj Gradec - LL Grosist Slovan.

Prvo dejanje rokometne sezone 2023/24 se je končalo z zmagoslavjem rokometašev Celja. Igralci iz mesta grofov so po zmagi na nedavnem slovenskem superpokalu v Ormožu med glavnimi favoriti tudi za prvo mesto v državnem prvenstvu, šampionske ambicije v izjemno selektivni sezoni pa imajo tudi v Velenju in Trebnjem.

Nova sezona bo po tekmovalni plati zahtevna, po njej se bo namreč elitno rokometno tekmovanje v državi s 14 skrčilo na 12 ekip. V sezoni 2023/24 bodo tako izpadle tri zadnjeuvrščene ekipe, enajstouvrščena pa si bo obstoj v družbi najboljših skušala izboriti v dodatnih tekmah z drugouvrščeno zasedbo v 1. B slovenski rokometni ligi.

Poleg Celja Pivovarne Laško, velenjskega Gorenja, trebanjskega Trima, ormoškega Jeruzalema in Dobove bodo v najmočnejšem ligaškem tekmovanju nastopili še Riko Ribnica, Krka, Koper, Slovenj Gradec, LL Grosist Slovan, Sviš Ivančna Gorica, Urbanscape Loka ter oba novinca na prvoligaški sceni iz Škofljice in Ljubljane.

Trebanjci v nizkem startu

V minuli sezoni so se s samimi vrhom dolgo časa spogledovali tudi v Trebnjem. Po porazih v končnici državnega prvenstva proti Celjanom in Velenjčanom so Dolenjci ligaško tekmovanje končali na tretjem mestu, v četrtfinalu slovenskega pokala pa so nepričakovano izpadli proti Ormožanom. Nova sezona se ni začela po okusu ambiciozne dolenjske ekipe, v kvalifikacijskih tekmah za uvrstitev v evropsko ligo, drugo najmočnejše tekmovanje na stari celini, je tesno klonila proti portugalski Bragi. To je vneslo precej slabe volje v dolenjsko ekipo, a zadeve naj bi se "umirile". Četa slovenskega selektorja Uroša Zormana je zdaj popolnoma osredotočena na uvodni dvoboj sezone v dvorani Zlatorog. Medtem ko se moštvo, ki je del svojih priprav opravilo v Kranjski Gori, v domači dvorani zavzeto pripravlja na tekmo prvega kroga Lige NLB, navijači trebanjskih levov pripravljajo novo množično gostovanje na Štajersko.

Njihovi lokalni tekmeci iz Novega mesta so bili v minuli sezoni pravi hit lige NLB, po vrnitvi na prvoligaško sceno so osvojili sijajno četrto mesto, pred novo sezono pa je srbski strokovnjak na klopi zasedbe iz dolenjske prestolnice Mirko Skoko dejal: "V novi sezoni želimo ponoviti uspehe iz minule sezone. Eden glavnih ciljev je osvojitev četrtega ali petega mesta, če bomo še boljši, bomo to vsekakor izkoristili." Skoko pred Krkino tekmo prvega kroga opozarja: "Vsi vemo, da je Urbanscape Loka eden izmed najbolj neugodnih nasprotnikov v ligi. Ekipa je zelo nepredvidljiva, saj igrajo zelo hiter rokomet. Vemo, kaj nas čaka, zato se bomo potrudili po naših najboljših močeh, da obe točki ostaneta doma."

Riko Ribnica je preteklo sezono sklenila na petem mestu ligaške razpredelnice, vizija celotnega kluba pa je bila nagrajena s srebrno plaketo za drugo mesto v tekmovanju mladih. Ekipa Boruta Mačka, ki je ob začetku priprav verjel, da bo moštvo v prihajajoči sezoni stopilo stopnico višje, je v predsezonskem obdobju odigrala številne pripravljalne tekme. Ribničani so, okrepljeni z najboljšim strelcem pretekle sezone Lige NLB Urošem Knavsom, osvojili tudi jubilejni 30. Šilčev memorial in s pričakovanjem čakajo dvoboj prvega kroga, v katerem bodo v deželi suhe robe gostili SVIŠ Ivančno Gorico.

Aleksander Polak, trener ekipe SVIŠ Ivančna Gorica, po šestih tednih priprav komaj čaka začetek sezone: "Zavedamo se, da nas čaka težka in zelo izenačena sezona, poleg tega pa na koncu izpadejo štiri ekipe. Mislimo, da smo sestavili dokaj kvalitetno ekipo, katere glavni cilj bo obstanek med elito. Seveda si želimo, da se letos izognemo tudi poškodbam, ki so nas pestile v prejšnjih sezonah." Polak se je ozrl tudi proti prvi uradni tekmi sezone: "V prvem krogu gostujemo pri ekipi Rika Ribnice. Zavedamo se kvalitete nasprotnika, vendar na gostovanje ne odhajamo z belo zastavo. Naša naloga je, da odigramo samozavestno tekmo, s čvrsto obrambo in pametno igro v napadu, po tekmi pa bomo videli kaj nam bo to prineslo."

Dvoboj s prleškimi tekmeci v prvem krogu nestrpno pričakujejo gostitelji iz Dobove. "Sezona, ki prihaja, bo dodatno začinjena zaradi zmanjšanja števila ekip v ligi v naslednjih sezonah. Vse ekipe bodo morale biti na vseh tekmah maksimalno pripravljene, velikega prostora za napake ne bo. Posledično so se je kar nekaj ekip zelo okrepilo, kar je dobro za ligo NLB. Verjamem, da smo sestavili dobro ekipo, ki bo lahko konkurenčna na vseh tekmah, sploh v domači dvorani. Prvenstvo začenjamo proti RK Ormož, ki je vedno neugoden nasprotnik. Imamo nekaj težav s poškodbami, ampak sem prepričan, da bodo fantje, ki bodo v petek stopili na igrišče, dali vse od sebe, da letošnjo sezono odpremo z zmago," je povedal trener Damjan Radanovič.

STA; M. K.