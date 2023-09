FOTO: Ulični festival Okusi Posavja zelo obiskan

8.9.2023 | 09:20

Krško - V okviru pozno poletnih dogodkov je v starem mestnem jedru Krškega potekal zelo dobro obiskan 6. Ulični festival Okusi Posavja. Odlični gostitelji so tudi letos pod sloganom Sveže - Okusno - Lokalno zaznamovali najbolj okusni mesec v Posavju. Rok Ferengja, frontmen Rok’n’Band, je z znanim ansamblom poskrbel, da je v večernih urah, poleg številnih poslušalcev, dobilo prizorišče festivala tudi nekaj plesalcev na asfaltu, tokrat dokaj natrpane ulice z obiskovalci, med katerimi so se prebijale celo redke mamice z otroki v vozičkih.

Direktorica CPT Krško Kristina Ogorevc Račič (levo)

Hvalevreden poziv organizatorja Centra za podjetništvo in turizem (CPT), da naj bi festival potekal čim bolj trajnostno, okolju prijazno, da bi ustvarili tokrat prireditev s čim manj odpadki, je naletel na dober odziv. V ta namen je potekalo dosledno ločevanje odpadkov na treh ekoloških otokih, pri pravilnem ločevanju pa je bila obiskovalcem v pomoč zelena straža. Program dogodka je zasnovan na način, da ustvarja čim manj odpadkov z uporabo povratnih steklenih in plastičnih kozarcev in priborom za hrano, primernim za kompostiranje. Le redki obiskovalci so sicer s seboj prinesli svoje kozarce ali lončke. Nekateri so jih kupili kar v najbližji prodajalni na prireditvenem prostoru. A so se tudi ti zmotili, če so računali, da se bodo lahko zato prej odpravili k stojnicam poizkušat številna odlična vina in piva. Kajti poprej so se morali postaviti v dolgo vrsto, da so kupili žetone za pijačo in hrano. Par Krčanov srednjih let, ki je bil na podobni prireditvi, na Sevn'ški kuhinji, nam je povedal, da jima je bilo v Sevnici precej bolj všeč zaradi čudovitega ambienta v parku pred sevniško občino, pa tudi, da jima ni bilo treba čakati četrt ure v vrsti za kupone, kot v Krškem, ker sta lahko plačala pijačo in hrano kar na stojnicah z gotovino ali kartico.

Direktorica CPT Krško Kristina Ogorevc Račič je pojasnila, zakaj se moramo ukvarjati z odpadki, kajti po tujih podatkih v povprečju vsak obiskovalec prireditev ustvari več kot kilogram odpadkov na dan. Večinoma odpadki na prireditvah niso ločeno zbrani, kar pomeni, da niti predpogoj za reciklažo ni dosežen. »V Krškem želimo narediti korak naprej in poleg reciklaže poskrbeti še za preprečevanje nastajanja odpadkov. Zavedamo se, da je okolje stvar vseh nas, zato želimo postati zgled tako za udeležence kot druge festivalske organizatorje,« je poudarila. Glede tega, da na stojnicah ne bi imel vsak ponudnik blagajne, ampak so se odločili za skupno blagajno z žetoni, je pojasnila, da je bila taka želja ponudnikov, kot tudi obiskovalcev, zaradi higiene in ker je podobna praksa na primerljivih prireditvah.

Na uličnem festivalu so se obiskovalci družili z desetimi ponudniki: Vinarstvo Kerin, Albiana, Klet Krško, Reset Brewery, Penina Istenič, Kunej Vino & Čokolada, Vina Dular, gostilni Kunst in Repovž ter Kavarna in slaščičarna Sladka zapeljivost, ki so vključeni v, od leta 2020 registrirano in zaščiteno blagovno znamko, Okusi Posavja. Ti bodo 28. septembra v Treh lučkah na Sremiču prejeli certifikat Okusi Posavja, je še povedala Kristina Ogorevc Račič.

