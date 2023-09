Goreli hiši v Metliki in Novem mestu

8.9.2023 | 07:00

Včeraj ob 14.21 je v Ulici Belokranjskega odreda v Metliki zagorelo v zgornji etaži stanovanjske hiše. Gasilci PGD Metlika, Lokvica, Suhor in Gradac so požar, ki se je razširil na ostrešje, pogasili. Zgorelo je popolnoma opremljeno stanovanje velikosti 160 kvadratnih metrov in ostrešje hiše. Gasilci so s hitro intervencijo preprečili širitev ognja na sosednje stavbe. O požaru so obveščene pristojne službe, dežurni delavec elektro podjetja je poskrbel za odklop elektrike.

Minulo noč ob 1.18 pa je tudi na Poganški ulici v Novem mestu gorela stanovanjska hiša. Gasilci GRC Novo mesto, PGD Šmihel pri Novem mestu in Stranska vas so požar pogasili. Hišo je ogenj močno poškodoval.

Kje je kača?

Ob 8.27 so v Venišah, občina Krško, gasilci PGE Krško pregledali osebni avtomobil, v katerem je bila kača. Ampak je niso našli, poroča center za obveščanje.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo danes:

- od 8:00 do 14:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MENIŠKA VAS, izvod 3. MENIŠKA VAS - PROTI MOSTU;

- od 8:00 do 14:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KZ KRKA ŽABJA VAS;

- od 8:00 do 12:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP CP BUČNA VAS NAD, izvod 7. JERŠIN.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MALA STRMICA 1991.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 8:00 do 14:00 občasno prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOLENJE PONIKVE.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo:

- od 7.00 do 7.30 ter 14.00 do 14.30 prekinjena dobava električne energije na območju TP TREBELNO;

- od 8.00 do 14.00 pa na območju TP DOLENJE ZABUKOVJE, GORENJE ZABUKOVJE, ČRPALIŠČE TREBELNO IN VRH TREBELNO.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Brežice na območju TP Sobenja vas, nizkonapetostno omrežje – Globočice med 8. in 14. uro in na področju nadzorništva Krško mesto na območju TP Libelj, nizkonapetostno omrežje – Voglar med 8. in 12. uro.

M. K.