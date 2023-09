Fotoklub Brežice gostoval v Ilirski Bistrici

7.9.2023 | 11:40

Fotoklub Brežice na obisku pri Fotoklubu Sušec iz Ilirske Bistrice

S srečevanjem obeh prijateljskih fotoklubv povezujejo tudi lokalni skupnosti, pravi Davor Lipej (levo).

Razstava v izjemnem okolju (vse foto: FK Brežice)

Brežice - Člani brežiškega Fotokluba že nekaj let, kot pravijo, negujejo posebno prijateljstvo s člani Fotokluba Sušec iz Ilirske Bistrice.

Tako so tudi letos 2. septembra na povabilo članov Foto kluba Sušec postavili pri njih na ogled svojo najnovejšo Fotografsko razstavo Ujeti trenutki časa.

Razstava bo na ogled do začetka oktobra. Takrat bodo fotografi iz FK Sušec vrnili obisk Brežičanom. Kluba bosta v upravni enoti Brežice pripravila skupno razstavo.

»Dobro medsebojno povezovanje smo tudi ob našem tokratnem obisku v Ilirski Bistrici nadgradili s terensko fotografsko delavnico. Tako smo skupaj iskali motive na nekdanjem protiturškem taboru Šilentabor, pa tudi na Sviščakih je bilo marsikaj fotografsko zanimivega,« je po vrnitvi v Brežice povedal Davor Lipej, predsednik FK Brežice.

Brežiške fotografe so gostitelji popeljali tudi k nekdanji graščini na Mašunu in na grad Prem, kjer so si ogledali fotografsko razstavo avtorja Roka Muletiča.

»Tovrstna srečevanja so ne le izmenjava izkušenj na področju ljubiteljske kulture, so tudi pomoč pri spoznavanju naše dežele, turizma in zagotovo imajo pozitiven vpliv na lokalno skupnost,« pravi Davor Lipej.

M. L.

