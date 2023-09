Mlada kmetica leta je profesorica matematike z novomeške gimnazije Karmen Čarman

7.9.2023 | 10:00

Karmen Čarman z najmlajšim sinom Jožefom v nekdanjem Vajsovem mlinu v Dolenjih Raduljah. (Foto: arhiv DL; L. M.)

Jubilejni 20. izbor mlade kmetice leta, na katerem je letos zmagala Karmen Čarman z Bučke (na fotografiji v rdečem). (Foto: Kristijan Hrastar/Kmečki glas)

Šentilj/Bučka - V Šentilju je sinoči potekalo jubilejno 20. tekmovanje za naziv mlade kmetice leta, ki ga je Kmečki glas letos pripravil v sodelovanju s tamkajšnjo občino in Društvom kmetic občine Šentilj. V konkurenci petih tekmovalk je zmagala Karmen Čarman z Bučke, vasice v dolenjski občini Škocjan. Lani ji je, kot smo poročali, ta naslov za las ušel.

Pet tekmovalk iz vse Slovenije, ki so jih za tekmovanje predlagala društva podeželskih žena iz njihovih domačih okolij, se je pomerilo v znanju in spretnostih, med pogoji za prijavo pa so bili starost od 18 do 40 let ter seveda življenje in delo na kmetiji.

Kandidatke so se morale v prvem delu tekmovanja izkazati z znanjem na teme reja koz in ovac, prosa, sredozemskih zelišč in evropske teme o zelenem dogovoru, nato pa so se pomerile še v treh spretnostnih igrah, ki so bile letos povezane z dvema obletnicama - 20. tekmovanjem za mlado kmetico leta in 80. obletnico tednika Kmečki glas.

Zmagovalka je torej postala Karmen Čarman z Bučke, ki se je na tekmovanje prijavila drugič, potem ko je lani končala na nehvaležnem drugem mestu, in si ob tem poleg nagrad pokroviteljev prislužila tisoč evrov denarne nagrade Kmečkega glasa.

Zmagovalka prihaja z Vajsove domačije v Dolenjih Raduljah pri Bučki, dva hektarja veliki samooskrbni kmetiji, ki se ukvarja tudi z izletniškim turizmom. Je hkrati članica Društva podeželskih žensk Bučka in Društva podeželskih žena Gabrovka. V slednji je namreč odraščala, v Bučki pa sta si z možem uredila dom za njuno družino. V zadnjem letu se je večkrat udeležila kulinaričnih tekmovanjih obeh društev, kjer se med drugim lahko pohvali z zlato sestavljeno koprivno potico in srebrnim šarkljem.

Kot pojasnjujejo organizatorji, je namen tekmovanja promocija mladih na podeželju in predvsem pomembne vloge žensk na družinskih kmetijah, na podeželju in v družbi. Ker je navada, da se dogodek seli po Sloveniji in sicer v kraj, od koder je doma zmagovalka, bo izbor naslednje leto potekal na Bučki.

STA; M. K.