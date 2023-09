Nogometno igrišče bo dobilo umetno travo

7.9.2023 | 14:15

Podpis pogodbe (Foto: Občina Metlika)

Metlika/Podzemelj - Županja Občine Metlika Martina Legan Janžekovič in direktor podjetja BGP Gradnje Danijel Špingler sta včeraj podpisala pogodbo za izvedbo gradbenih del pri urejanju nogometnega igrišča Podzemelj.

Vrednost pogodbenih del, ki bodo potekala v septembru in oktobru, znaša 175.388 evrov z DDV. Naložbo bo v višini 96.380 evrov financirala Občina Metlika iz letošnjega proračuna, 30 tisočakov bo prispevala Nogometna zveza Slovenije, preostanek pa bo zagotovilo Športno društvo Nogometni klub Kolpa.

V sklopu naložbe bodo uredili nogometno igrišče z umetno travnato površino dimenzije 80 x 60 metrov. Pred polaganjem umetne travo bo urejena ustrezna drenaža za odvajanje padavinske vode, predvidena je tudi izgradnja kabelske kanalizacije za razsvetljavo igrišča.

''Z investicijo želimo izboljšati športno infrastrukturo, zagotoviti pogoje za vadbo in tekmovanja, predvsem pa pridobiti ustrezne športne površine, namenjene treningom, rekreaciji in aktivnemu preživljanju prostega časa,'' so zapisali na Občini Metlika.

M. K.