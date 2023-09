Policisti nasilništva v domu starejših osumili 16-letnico z območja Novega mesta

Trebnje/Novo mesto - Po razkritju nasilnega ravnanja dijakinje z oskrbovanci v Domu starejših občasnov (DSO) Trebnje je minister za solidarno prihodnost Simon Maljevac včeraj po obisku trebanjske ustanove, kot smo poročali, napovedal forum, na katerem bodo obravnavali problem nasilja.

Direktorica doma Petra Kušar Stojakovič je včeraj na vprašanje novinarjev, ali je bila dijakinja, ki je bila pri njih na začasnem počitniškem delu, učenka zdravstvene ustanove, dejala, da več informacij trenutno ne bi želela dajati, saj preiskava še poteka. Policija sicer po poročanju Kanala A preiskuje sum kaznivega dejanja nasilništva, ki ga je osumljena 16-letnica z območja Novega mesta.

Varuh Svetina zgrožen in zaskrbljen

Varuh človekovih pravic Peter Svetina je zgrožen in zaskrbljen ob pojavu posnetkov o nasilju nad starejšimi v DSO Trebnje na družbenih omrežjih. Ob tem je ponovno poudaril, da moramo imeti kot družba vedno in povsod ničelno toleranco do nasilja. V kratkem je napovedal sestanek s pristojnimi institucijami o problematiki nasilja nad starejšimi.

Pri Varuhu človekovih pravic so v zadnjem času prejeli več različnih pobud v zvezi z očitki nasilja v domovih za starejše. Kot so zapisali, so med pobudami "žal tudi anonimne pobude, kar lahko kaže tudi na strah pred morebitnimi posledicami prijav".

Na podlagi teh pobud so se že obrnili na tiste domove za starejše, ki so omenjeni v anonimnih pobudah. "Od njih zahtevamo pojasnila, obrnili pa smo se tudi na druge pristojne institucije, s katerimi se bomo v kratkem sestali glede te problematike, saj si želimo skupnega delovanja v smeri preprečevanja vsakršnega nasilja nad starejšimi," je v sporočilu za javnost pojasnil varuh Svetina.

Nasilje nad starejšimi je po njegovi oceni še posebej zaskrbljujoče, saj je relativno nevidno in se žal pogosto dogaja za štirimi stenami v družinskem okolju ali v institucionalnem varstvu. "Hkrati pa gre za eno najranljivejših skupin naše družbe. Znotraj zaprtih zidov lažje neopaženo prihaja do kršitev pravic starejših. Žrtve so nemočne in pogosto odvisne od povzročiteljev nasilja, zato nasilja ne morejo oziroma ne upajo prijaviti. Na pojav nasilja moramo biti pozorni ves čas in ukrepati, če ga zaznamo. Vlagati je treba tudi v usposabljanje in izobraževanje vseh tistih poklicnih skupin, ki se srečujejo s starejšimi in z njimi delajo," je poudaril Svetina.

Dodal je, da je zgrožen in zaskrbljen ob pojavu posnetkov na družbenih omrežjih, na katerih predvsem mladi izvajajo nasilje nad šibkejšimi in se celo s takim nedopustnim in zavržnim vedenjem hvalijo. "To kaže na izjemno erozijo vrednot v družbi. Med mladimi moramo okrepiti zavedanje, da je nasilje kaznivo in da si takšni posnetki zaslužijo zgražanje, ne pa všečkov," je izpostavil.

Pri Varuhu še opozarjajo, da bi se na nacionalni ravni moralo izvajati več preventivnih programov za prepoznavanje nasilja, saj je težava v tem, da žrtve nasilja pogosto niti ne prepoznajo in ne dojemajo, da živijo v nasilnih odnosih. Vse državne institucije bi tako morale stopiti skupaj in pripraviti kampanjo za preprečevanje nasilja, ki bi imela tudi preventiven učinek na storilce nasilnih dejanj, žrtvam pa bi pomagala, da nasilje prepoznajo in ga prijavijo. Po Istanbulski konvenciji mora država vzpostaviti tudi programe za usposabljanje o nenasilnem vedenju v medosebnih odnosih, ki bi preprečevali nadaljnje nasilje in spreminjali nasilne vedenjske vzorce posameznikov, so dodali.

Tudi v Zdusu ogorčeni

Na primer nasilja so se odzvali tudi v Zvezi društev upokojencev Slovenije (Zdus), kjer so izrazili zaskrbljenost nad dejanjem dijakinje in opozorili na pomembnost preseganja stereotipov o starejših, da so nemočni in zmedeni, s čimer jim lahko omogočimo dostojen in enakovreden položaj v družbi.

"Znova opozarjamo, da morajo odgovorne institucije vlagati v usposabljanje in izobraževanje vseh tistih poklicnih skupin, ki se srečujejo s starejšimi in z njimi delajo," je opozorila predsednica Zdusa Zdenka Jan. Poudarila je pomembnost spoštljivega in občutljivega odnosa do starejših.

