S strehe so ga po hudi poškodbi z motorno žago reševali gasilci

7.9.2023 | 07:00

V Žabji vasi v Novem mestu pa danes zjutraj ne delajo semaforji, opozarjajo na FB Policijske kontrole Dolenjska.

Včeraj ob 16.27 se je v naselju Rakitnica, občina Ribnica, moški pri delu na strehi huje poškodoval z motorno žago. Gasilci PGD Ribnica in Rakitnica so ga oskrbeli ter ga s tehničnim posegom prenesli s strehe do reševalnega vozila. Reševalci NMP Ribnica so poškodovanca prepeljali do Dolenjevaškega polja, kjer so ga predali ekipi HNMP, ta pa ga je s helikopterjem prepeljala v UKC Ljubljana.

Prometna nesreča v Črnomlju

Sinoči ob 22.11 sta v križišču Kolodvorske ceste in Ulice 21. Oktobra v Črnomlju trčili osebni vozili. Gasilci PGD Črnomelj so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulatorja, pregledali vozili ter z vpojnim sredstvom posuli razlite motorne tekočine. Na kraju so bili prisotni policisti.

Gasilci pomagali reševalcem

Ob 19.16 so v Velikih Malencah, občina Brežice, gasilci PGD Krška vas nudili pomoč reševalcem NMP Brežice pri oskrbi in prenosu poškodovane osebe.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 8:00 do 14:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BOJANCI, TP LADROVICA, TP HRAST 1 PRI VINICI, TP HRAST 2 PRI VINICI, TP PERUDINA, TP STARA LIPA.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8:30 do 12:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ZAJČJI VRH, izvod 1. ZAJČJI VRH;

- od 15:15 do 16:00 odjemalcem, oskrbovanim iz TP ROLETERSTVO MEDLE;

- od 16:30 do 17:15 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP JAKČEVA;

- od 17:30 do 18:15 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KZ KRMILA.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MALA STRMICA 1991.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 8:00 do 14:00 občasno prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOLENJE PONIKVE.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju Brežice z okolico (nadzorništvo Brežice) na območju TP Sobenja vas predvidoma med 9:00 in 13:00 uro.

M. K.