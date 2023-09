Industrijsko cono Lepovče bodo širili, v nadaljevanju tudi selitev Romov. A kam?

7.9.2023 | 13:00

Samo Pogorelc in Viktor Dolinšek ob današnjem podpisu pogodbe (Foto: STA)

Prikaz: Občina Ribnica

Ribnica - V občini Ribnica so spomladi 2021 odprli novo industrijsko cono Ugar, ker pa je povpraševanje podjetij po zemljiščih veliko, so se odločili razširiti tudi industrijsko cono Lepovče. Pogodbo o tem sta včeraj v prostorih občine podpisala župan Samo Pogorelc in direktor na javnem razpisu izbranega podjetja Komunalne gradnje Viktor Dolinšek.

V obstoječi industrijski coni Lepovče, kjer zmanjkuje prostora, bodo po županovih besedah dodatno komunalno opremili nekaj manj kot osem hektarjev površin in tako pridobili 5,7 hektarja uporabnih površin za gospodarstvo.

Med drugim nameravajo urediti cestno infrastrukturo, kanalizacijo, vodovod, javno razsvetljavo, transformatorsko postajo in parkirna mesta. Tako opremljena zemljišča nameravajo nato dati na razpolago podjetjem, med katerimi vlada velik interes. "Potem, ko smo leta 2021 zgradili industrijsko cono Ugar, je zdaj čas, da dobimo nove površine. Ena izmed nalog občine je namreč tudi ta, da poskrbi za gospodarstvo. Če bomo imeli močno gospodarstvo, potem bo tudi migracij v prestolnico manj," je ob podpisu pogodbe povedal Pogorelc.

Z gradnjo po včeraj podpisani pogodbi nameravajo začeti še v tem mesecu in jo končati konec leta 2025. Po besedah direktorja podjetja Komunalne gradnje Dolinška, bi lahko njihovo podjetje cono zgradilo tudi hitreje, a so vezani na črpanje sredstev, ki je postopno. Povedal je še, da so se cene gradbenih del v zadnjih dveh do treh letih povišale za okoli 30 odstotkov.

Celotna naložba, skupaj z odkupom zemljišč in gradnjo, je vredna nekaj več kot 2,2 milijona evrov. Od tega je občina 1,3 milijona evrov pridobila na razpisu ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, gre za sredstva iz evropskega mehanizma za okrevanje in odpornost, ostalo bo zagotovila sama.

Pred naslednjo fazo selitev Romov

Da se bo cona Lepovče lahko še širila, bodo morali preseliti okoli 70 Romov. (Foto: STA)

Projekt sicer predstavlja prvo fazo razširitve industrijske cone Lepovče. Na občini namreč načrtujejo tudi naslednjo fazo širitve, a bo treba pred tem preseliti okoli 70 Romov, ki so si na zemljišču ob industrijski coni na črno uredili bivališča.

Po županovih besedah Romi tam, kjer so, ne morejo ostati. Zemljišča so namreč že od leta 1996 opredeljena kot zemljišča za industrijo. Za selitev po njegovih besedah obstaja več možnih lokacij, pri čemer se bo treba prej ali slej odločiti za eno. Kot najprimernejša lokacija je sicer nekaj časa veljala opuščena deponija nedaleč stran, a preselitvi nasprotujejo vaščani Lepovč, ki so prepričani, da je lokacija premalo oddaljena od naselij.

"Treba se bo odločiti, ali si v Ribnici želimo delati tako, da pridobimo še kakšno podjetje, ali pa se odločimo, da za gospodarstvo ni več prostora in postanemo spalno naselje. V tem primeru mislim, da ne bomo osrečili nikogar," je bil glede tega včeraj jasen Pogorelc.

STA; M. K.