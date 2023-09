Participativni proračun - Začelo se je glasovanje za predloge

7.9.2023 | 08:10

Dobrnič (Foto: Eving)

Šentlovrenc (Foto: Eving)

Trebnje (Foto: Občina Trebnje)

Trebnje - ''Ena občina, tri območja, 16 predlogov, 50 tisoč evrov. Občina Trebnje je izbiro o predlogih občanov za porabo participativnega dela proračuna prepustila občanom, starim vsaj 15 let. Glasovanje traja do 20. septembra,'' so sporočili s trebanjske občine.

Na javnem pozivu občanom za oddajo predlogov so na občini do 19. maja zbirali projektne predloge, ki so bili razporejeni po treh območjih. Komisija je preverila njihovo ustreznost ob upoštevanju kriterijev razpisa, kjer sta bila med drugim pomembna izvedljivost in ocenjena vrednost predloga, ki ni smela presegati pet tisoč evrov.

»Glede na to, da s participativnim proračunom v Trebnjem letos orjemo ledino, smo z odzivom zadovoljni. Na seznamu za glasovanje je 16 projektnih predlogov, ki so ustrezali razpisnim pogojem, in občani lahko sedaj oddajo svoj glas za tistega, za katerega si najbolj želijo, da bi bil uresničen, ne glede na to, iz katerega dela občine prihajajo. Ko bo glasovanje zaključeno, bomo izbrane predloge z rebalansom uvrstili v proračun in nato poskrbeli tudi za realizacijo,« pojasnjuje županja Občine Trebnje Mateja Povhe.

Do 20. septembra lahko vsak občan Trebnjega, ki je/bo v tem času dopolnil 15 let (zato je pri registraciji na spletni glasovalni platformi potreben vnos EMŠO), odda svoj glas za enega od 16 predlogov prek spletne strani Občine Trebnje ali z obiskom na občini.

Na prvem območju (Čatež, Sela pri Šumberku, Šentlovrenc, Velika Loka in Veliki Gaber) izbirajo med štirimi predlogi, in sicer ureditvijo parkovne površine pod gasilskim domom v Šentlovrencu, ureditvijo igrišča in središča Šentlovrenca, postavitvijo kolesarske štampiljke Čatež–Zaplaz in opremo za izvajanje večjih prireditev in dogodkov na Čatežu. Na drugem območju (Dobrnič, Dolenja Nemška vas, Knežja vas in Svetinja) je na seznamu pet predlogov, in sicer nadstrešnica ob nogometnem igrišču Rupa, oprema in nadstrešek ob igrišču Rihpovec, postavitev kolesarske štampiljke v Rihpovcu, urbana oprema ob igrišču v Dobrniču in postavitev igral za najmlajše na igrišču v Dobrniču. Največ predlogov pa je na izbiro na tretjem območju (Trebnje, Račje selo in Štefan), in sicer kar sedem: postavitev plezalnega orodja – igrala na Cvibljah, postavitev ogledala v Dolenjem Podborštu, nakup športne opreme (blazina AirTrack), zamenjava žične ograje na igrišču pri gasilskem domu na Račjem selu, animirani film o zgodovini mesta Trebnje, postavitev kolesarske štampiljke na Vrhtebnjem ob 15. poldnevniku in Čutna pot v trebanjskem mestnem parku.

Na vsakem območju bodo uresničeni tisti predlogi, ki bodo prejeli največ glasov, seštevek ocenjenih vrednosti pa ne bo presegel 16.667,67 evra oziroma tretjine denarja, ki je v proračunu zagotovljen za participativni proračun. Število oddanih glasov posameznemu predlogu bo javno, vsak občan lahko odda svoj glas kateremu koli predlogu, svojo odločitev pa do zaključka glasovanja tudi spremeni, so še zapisali na Občini Trebnje.

M. K.

Zvočni zapisi Mateja Povhe o glasovanju za porabo participativnega dela proračuna Mateja Povhe o glasovanju za porabo participativnega dela proračuna