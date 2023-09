Gasilci v semiškem podjetju v obrtni coni

6.9.2023 | 18:15

Danes ob 15.59 je v podjetju Cablex Plastik v Obrtni coni v Semiču prišlo do eksplozije komponent v elektro omarici. Do požara ni prišlo. Gasilci PGD Semič, Kot-Brezje, Gradnik, Stranska vas pri Semiču in Štrekljevec so pregledali ter prezračili prostore. Na kraju je bil dežurni delavec elektro podjetja.

Poškodba pri cepljenju drv

Ob 8.04 si je v Spodnjih Vodalah, občina Sevnica, občan poškodoval prst pri cepljenju drv. Posredovali so reševalci NMP, ki so ga oskrbeli in prepeljali v SB Novo mesto.

Padel motorist

Ob 16.54 je na cesti pri Spodnjem Pijavškem, občina Krško, padel motorist. Gasilci PGE Krško so zavarovali kraj dogodka, nudili pomoč poškodovanemu motoristu in reševalcem NMP nudili pomoč pri prenosu do reševalnega vozila. Poškodovanega motorista so prepeljali v SB Brežice.

