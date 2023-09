Minister pri direktorici DSO Trebnje: Ta dogodek opomin, da je nasilje med nami

6.9.2023 | 17:20

Minister za solidarno prihodnost Simon Maljevac je obiskal Dom starejših Trebnje.

Direktorica DSO Trebnje Petra Stojakovič Kušar je poudarila, da omenjeni dogodek globoko obžalujejo, z žrtvami pa sočustvujejo.

Dom starejših občanov Trebnje

Trebnje - Javnost je včeraj pretresla novica, da je dijakinja med opravljanjem počitniškega dela v Domu starejših občanov (DSO) Trebnje izživljala nad starejšo stanovalko. Svoje nedopustno početje je snemala in nato objavila na družbenem omrežju TikTok. DSO je danes obiskal minister za solidarno prihodnost Simon Maljevac, ki se je sestal z vodstvom, stanovalci in zaposlenimi. Tako minister kot direktorica doma Petra Kušar Stojakovič sta ostro obsodila dejanje mladoletnice.

Minister je dejal, da je, ko je bil o dogodku obveščen, nemudoma stopil v stik z vodstvom zavoda, zanimali pa sta ga dve stvari, in sicer, ali je bila žrtev zaščitena in ali so bili o zadevi obveščeni pristojni organi. Veseli ga, da je direktorica doma ustrezno ukrepala, »prevzela je tudi aktivno vlogo«.

»Ta dogodek je opomin, da je nasilje med nami in da moramo zavzeti aktivno vlogo in ne odreagirati samo, ko se zgodijo neke ekscesne situacije, ampak na splošno,« je izpostavil Maljevac in predvidoma za ponedeljek napovedal forum, na katerem bodo obravnavali problem nasilja.

»Nasilje je nedopustno. Kot družba moramo imeti do njega ničelno toleranco, vsi skupaj pa moramo skrbeti, da se ne ponavlja in da do nasilja ne prihaja,« je poudaril minister. A po njegovih besedah raziskave kažejo, da je nasilje med starejšimi v porastu. »Smo starajoča se družba. Ko bomo razvijali sistem dolgotrajne oskrbe, moramo vzporedno naslavljati tudi to. Čisto vsak od nas si zasluži ustrezno oskrbo. Najstarejši, predvsem tisti ki imajo še neke določene bolezni, so najranljivejši. Pogostokrat nimajo glasu, da bi to tudi izrazili. In to je naša naloga, naloga države, da poskrbi, da do takih situacijah ne prihaja, da se vsi, ki živimo v tej družbi, zavedamo, kaj pomenijo, in jih poskušamo, še preden se zgodijo, preprečiti,« je še povedal.

V DSO prejeli več groženj

Direktorica doma je poudarila, da omenjeni dogodek globoko obžalujejo, z žrtvami pa sočustvujejo. Že 1. septembra so prejeli več grozilnih elektronskih sporočil, ki so nakazovala, da obstajajo sporni posnetki, zato so se obrnili na policijo. Dejanske posnetke izživljanja dijakinje nad stanovalko pa so videli šele včeraj. Na posnetku se v ozadju vidi še ena oseba, a direktorica doma zadeve ni želela komentirati, saj preiskava policije še poteka.

Ob tem je dejala, da so uvedli izreden notranji nadzor, o dogodku pa so obvestili vse pristojne organe, je zatrdila Kušar Stojakovičeva. Po njenih besedah se bodo prizadevali povrniti dober ugled, vso potrebno pomoč in psihosocialno podporo bodo dobili tudi preostali stanovalci, njihovi svojci in zaposleni.

»V domu se zavezujemo, da bomo kakršnokoli škodljivo neprimerno ravnanje absolutno sankcionirali. Kakršnokoli škodljivo ravnanje pa v našem domu ni dopustno,« je zatrdila direktorica.

V dom za starejše v okviru počitniške prakse prihajajo dijaki in študentje. »Mi smo ponosni na to, da smo učna praksa, da lahko prihajajo mladi in se učijo. Znani smo kot dober dom. To znanje želimo predajati prihodnjim generacijam. Ob takšnih situacijah pa se vprašamo, ali je to vredno. Madež pade na vse mentorje,« je povedala Kušar Stojakovičeva.

Na vprašanje novinarjev, ali je bila dijakinja učenka zdravstvene ustanove, je rekla, da več informacij trenutno ne bi želela dajati, saj preiskava še poteka.

