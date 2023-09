Krkašice v prvem krogu pokalnega tekmovanja z Ljubljano

6.9.2023 | 09:00

Ivona Barukčić in Gašper Kovač včeraj v Logatcu (Foto: FB ŽRK Krka)

Logatec - V Logatcu je včeraj potekala novinarska konferenca pred začetkom nove sezone ženske rokometne lige, ki sta se je udeležila tudi glavni članski trener ŽRK Krka Gašper Kovač in igralka Ivona Barukčić. Poleg predstavitve ekip ter njihovih ciljev je potekal tudi žreb prvega kroga pokalnega tekmovanja, v katerem se bodo krkašice pomerile z ekipo RK Ljubljana.

Tretji konec tedna v septembru bo tekmovalno dogajanje v slovenskem ženskem rokometu znova zaživelo, na tekmah prvega kroga se bodo pomerile ekipe 1. A in 1. B rokometne lige. Še preden rokometašice znova zakorakajo na tekmovalne terene, so v Logatcu, skupaj s svojimi trenerji, strnile vtise in cilje pred pričetkom novega tekmovalnega obdobja.

Predsednik Rokometne zveze Slovenije, dr. Bor Rozman, je v uvodnem nagovoru pozdravil navzoče in se zahvalil Logatčanom za organizacijo dogodka. "Ženski rokomet v Sloveniji raste in je spoštovan. Trudimo se ustvariti pogoje, ki bo omogočili izbrani vrsti, da se uvrsti na olimpijske igre v Parizu. Verjamem, da bo tudi ligaško tekmovanje z osmimi klubi konkurenčno in zanimivo," je povedal Rozman, ki se veseli super pokala v Logatcu.

V 1. B ženski rokometni ligi, ki bo nadomestila zeleno skupino s pretekle sezone, bo tekmovalo osem klubov. Novinec med konkurenco je Krim Mercator B, ki cilja visoko. "Zmagati želimo vsako tekmo," je bila jedrnata, a odločna, trenerka Olga Čečkova. Pri drugi podružnici Krimovk, RK Ljubljana, razmišljajo predvsem o razvoju igralk. "Ekipa bo sicer obogatena z nekaj starejšimi rokometašicami. Če bo razvoj primeren, rezultat ne bo izostal," je povedal Aljaž Pavlič. Pri Zvezdi Logatcu in ŽURD Kopru je v zasedbi več novink. Pri Logatcu se je Domen Ločičnik zavzel za pristop postopne rasti, vsak trening posebej, Koprčanka Gaja Soršak pa s soigralkami cilja na uvrstitev med prvo četverico po prvem delu sezone in napad na uvrstitev med prvoligaše. Pri Olimpiji je predstavnik za odnose z javnostmi Aljuš Pertinač prenesel klubske želje: "Želimo se zabavati, ostati zdravi in na igrišču biti najboljša verzija sebe."

Komisar ženskih ligaških tekmovanj, Goran Debelak, je nato predstavil spremenjen tekmovalni sistem, ki so ga klubi sprejeli na junijski seji združenja in vodil žreb tekmovalnih parov prvega kroga Pokala Slovenije. Svojo pokalno pot v sezoni 2023/24 bodo ekipe začele na naslednjih dvobojih:

RK Zvezda Logatec - ŽRK Trgo ABC Izola

RK Sava Kranj - ŠDRŠ Vrhnika

RK Krim Mercator B - ŽRK Mlinotest Ajdovščina

ŽURD Koper - RK Olimpija

ŽRK Žiher hiše Ptuj-Ormož - ŽRK Z'dežele

RK Ljubljana - ŽRK Krka

ŽRD Litija - ŽRK Velenje

RK Piran - RK Krim Mercator

V nadaljevanju so besedo dobili tudi predstavniki prvoligašev. Pri Velenju si, po besedah Snežane Tamše Rodič, želijo stopiti stopničko višje in popraviti uvrstitev s pretekle sezone, sama pa pričakuje veliko presenečenj. Na to, da s pomočjo kakšne okrepitve presenetijo tekmece, upa tudi Gašper Kovač, ki si želi uvrstitev novomeške Krke med štiri najboljše zasedbe lige. Dragan Adžić, glavni trener Krima Mercatora in selektor slovenske ženske reprezentance, je dejal, da ambicije kluba ostajajo jasne: "Moja želja je, da slovenski klubi rastejo in so vse konkurenčnejši in boljši. Krim lahko z dobrim delom in predstavami v Evropi pomaga slovenski ligi in potrudili se bomo, da to naredimo." Mantro Čečkove je povzel Jan Žbogar, glavni strateg mlinark iz Ajdovščine, ki na vsaki tekmi cilja na zmago, Robert Krasnič s Ptuja pa cilja na uvrstitev v zgornji polovici lestvice. Takšni so tudi načrti Litije, trener Boštjan Kogovšek si namreč želi nadgraditi dosežek pretekle sezone.

Svoje so povedale tudi glavne akterke državnega prvenstva, rokometašice klubov 1. A lige. Nikolina Stojičič iz Trga ABC Izole si s soigralkami želi končnega četrtega ali petega mesta in obljublja borbo na vsakem dvoboju. Ljiljana Simić iz Velenja se je v napovedi strinjala s svojo trenerko, reprezentantka Ivona Barukčić pa za svojo Krko napoveduje osredotočenost na razvoj in uvrstitev med vodilno četverico. Barbara Lazović samozavestno vstopa v novo sezono: "Krim ima vsako leto isti cilj in sicer osvojiti vse tri domače lovorike. Verjamem, da bomo v tem uspešni." Urša Zelnik si za svojo zasedbo iz Ajdovščine želi ponovitev lanske uvrstitve na drugo mesto in dobrih nastopov v Evropi, kljub nekoliko pomlajenem kadru. Ptujčanka Nuša Puž bo s svojo četo ob borbenem pristopu iskala uvrstitev na četrto ali peto mesto, Litijanka Manca Kogovšek pa obljublja maksimalen pristop na vsaki tekmi, z dekleti želijo dokazati, česa so zmožne. Klara Hrovatič je predstavila načrte novega ciklusa pri ŽRK Z'dežele: "Zaradi zelo pomlajene ekipe želimo predvsem dokazati in pokazati Sloveniji, da se z mladimi da igrati rokomet. Čim bolj bomo uživali v igri in poskušali doseči čim boljše rezultate."

RZS; M. K.