Spar Slovenija ob odprtju prenovljenega hipermarketa v Trebnjem z donacijami podprl tri lokalna društva

6.9.2023 | 08:30

Trebnje - Spar Slovenija je 3. avgusta ponovno odprl trgovino SPAR v Trebnjem, ki je sedaj po novem zaradi velikosti in ponudbe hipermarket, in ob tej priložnosti z donacijo podprl tri lokalne organizacije. Kupci so lahko z žetoni v trgovini glasovali za višino donacije, ki jo bo prejelo vsako izmed predlaganih društev. Skupno donacijo v višini 3.000 EUR so po glasovanju razdelili med Prostovoljno gasilsko društvo Trebnje, Humanitarno društvo Taja in Vrtec Mavrica Trebnje.

Največ glasov je prejelo Prostovoljno gasilsko društvo Trebnje, ki bo donacijo v višini 1.500 EUR namenilo nakupu nove gasilske opreme. Humanitarno društvo Taja je prejelo donacijo v višini 1.500 EUR, ki jo bodo porabili za nakup aparata za protibolečinsko terapijo. Vrtcu Mavrica Trebnje pa je pripadla donacija v vrednosti 500 EUR, namenjena nakupu igrač, zunanjih igral in rekvizitov.

Z odprtjem prenovljene poslovalnice v Trebnjem, ki je zdaj večja za dobrih 400 kvadratnih metrov in se razprostira na skupno več kot 1.600 kvadratnih metrov, je Spar prebivalcem Trebnjega zagotovil trgovino, ki združuje trajnostne rešitve in elemente moderne gradnje. Trgovina se po novem ponaša s sodobnim sistemom gretja in hlajenja na 100 % naravni plin CO2, varčnimi LED žarnicami ter avtomatom Tomra za zbiranje povratne embalaže, s katerim lahko kupci vrnejo prazne steklenice in zaboje ter podprejo krožno gospodarstvo. Spar Slovenija si namreč vselej prizadeva ostati odgovoren partner za družbo in okolje, v katerem deluje, zato je trajnostni vidik postal tako rekoč stalnica pri slehernem projektu ali gradnji.

Vabljeni, da tudi vi obiščete prenovljeno poslovalnico v Trebnjem in si ogledate, kaj vse ponuja.

Oglasno sporočilo

Galerija