Pojedel pico, spil pivo in ušel s cigareti na motorju. Kaznovan pa ne bo!

6.9.2023 | 11:30

Mladi Rom, ki ni plačal ne pice ne piva ne cigaretov, ne bo kaznovan, ker je povzročena škoda 16,10 evrov premajhna. Mirnopeški gostinec je zelo razočaran nad organi pregona. (Foto: L. M.)

Mirna Peč - Poštenost dandanes ni več vrlina, ali pravna država v Sloveniji še deluje, pa je tudi vprašanje. Tako je mogoče sklepati iz primera gostinca iz Mirne Peči, ki je nedavno razočaran prejel pošto z okrožnega državnega tožilstva in izvedel, da bodo ovadbo, ki jo je podal zoper tatu, zavrgli. »Želim povedati svojo zgodbo javnosti, naj se ve, kako stvari pri nas stojijo,« pravi.

Sredi julija je pozno popoldne v njegov lokal prišel gost, kot se je izkazalo pozneje, Rom iz Brezja. Očitno je bil lačen in žejen, saj je naročil pico in pivo, pa še cigarete za povrh, pri tem pa ni povedal, da nima denarja za plačilo. »Ker se je razgledoval naokrog, sem sumil, da morda ne misli plačati. Ko sem šel nekaj v kuhinjo, je izkoristil priložnost in pobegnil. Stekel sem za njim in mu rekel, naj plača, nekaj je govoril, da gre po denar v prtljažnik motorja, a v resnici je v trenutku odbrzel proti Novemu mestu, se mi privoščljivo nasmejal ter še pokazal dvignjen prst. Takoj sem poklical policijo in prijavil krajo, bili so zavzeti pri svojem delu,« pripoveduje gostinec.

Škoda premajhna, pregon zoper osumljenega Roma zavržen

Storilca so prijeli, a kaznovan očitno ne bo. Gostinec je te dni z novomeškega okrožnega državnega tožilstva namreč prejel sklep, da je ovadba Policijske postaje Novo mesto zoper osumljenca zavržena, »ker je podana nesorazmernost med majhnim pomenom kaznivega dejanja ter posledicami, ki bi jih povzročil kazenski pregon.«

To pomeni, da ker gre le za škodo 16,10 evrov, je pregon zaradi kaznivega dejanja goljufije, kjer bi šlo za denarno kazen ali zapor do enega leta, osumljenec pa je še nekaznovan, nesmiseln. Stroški postopka bi bili nesorazmerni.

Gostinec zelo razočaran

»Imam sicer možnost, da sam začnem s kazenskim pregonom, ampak ali je to smiselno? Sem zelo razočaran in v prihodnje, če še kdaj doživim kaj takega, kraje ne bom prijavljal. Tudi do zdaj je nisem, tokrat je bilo prvič. Saj je brez veze! Je pa ta primer krasen nauk za nepridiprave – vsak dan greš lahko nekam takole zastonj na pico in pivo, pa tudi če te organi pregona dobijo, ne bo kazni. Res krasna Slovenija!« se priduša gostinec in odhiti naprej na delo.

Za odziv smo zaprosili policijo in tožilstvo, objavili ga bomo v eni prihodnjih tiskanih številk Dolenjskega lista.

L. Markelj

starejši najprej

novejši najprej Komentarji (1) 3h nazaj 3 (3) (0) (3)(0) Oceni FranciD Kaj naj rečem? Morda le to, da država podpira tatvino!! Preglej samo prijavljene komentatorje