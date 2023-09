Zagorel traktor z gozdarsko prikolico

6.9.2023 | 07:00

Simbolna slika (Foto: arhiv; PGE Krško)

Sinoči ob 20.42 so posredovali gasilci PGD Kostanjevica na Krki, PGD Prekopa in PGE Krško v gozdu pri Vodenicah v občini Kostanjevica na Krki, kjer je prišlo do požara na traktorju in gozdarski prikolici. Gasilci so požar, ki se ni razširil v gozd, pogasili, posipali iztekle motorne tekočine in hidravlično olje.

Ob 18.58 je v Zagradcu zagorela strojna lopa velika okoli 4 x 7 metrov. Lastnik je sam prežagal del goreče lope in jo porušil. Gasilci so pogasili požar, ki je uničil polovico lope.

Ob 21.49 je v bližini ulice Trata IX v Kočevju gorel kup odpadkov. Požar na površini okoli štirih kvadratnih metrov so pogasili gasilci PGD Kočevje.

Arzenal na stari domačiji

Ob 10.43 je v naselju Trava, občina Loški potok, občanka na stari domačiji pri zemeljskih delih naletela na večje število nevarnih ostankov vojne. Pirotehnika sta zavarovala kraj najdbe in iz obdobja druge svetovne vojne najdenih pet ročnih bomb, topovski granati in 120 kosov pehotnega streliva italijanske izdelave uničila na bližnjem varnem kraju.

Gasilci odklepali avto

Ob 17.17 so gasilci PGE Krško na Kolodvorski ulici v Krškem s tehničnim posegom odprli vrata na osebnem vozilu.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes:

- od 8.00 do 12.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP TONOSA ADLEŠIČI;

- od 8.00 do 12.00 pa tudi odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOLENJCI, na izvodu LEVO.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 7.30 do 8.15 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BREZJE PRI STRAŽI;

- od 8.30 do 9.15 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ZALOG VAS;

- od 9.30 do 10.15 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP HRUŠEVEC;

- od 11.15 do 12.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP HE LUKNA;

- od 12.30 do 13.30 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ZALOG.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 7.00 do 8.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PSC ŠENTJERNEJ;

- od 7.30 do 12.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. PREKOPA 1981.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo do petka, 8.9.2023, od 8.00 do 14.00 zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah občasno prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOLENJE PONIKVE.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Krško okolica med 8. in 11. uro na območju TP Mali Kamen, nizkonapetostno omrežje – Mali Kamen nad Koritom, na področju nadzorništva Krško mesto med 8. in 14. uro na območju TP postaje Vihre, nizkonapetostno omrežje – Račič, Lopatič in na področju nadzorništva Brežice med 8. in 11. uro na območju TP Veliki Obrež gmajna, nizkonapetostno omrežje – Veliki Obrež.

