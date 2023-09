Milijoni za nastanitvene obrate; v regiji največ Hiši Fink

6.9.2023 | 10:00

Damjan in Tanja Fink bosta za novogradnjo Resorta Hiša Fink prejela skoraj 1.650.000 evrov. Naložba je sicer ocenjena na 5,3 milijona. (Foto: arhiv DL; M. M.)

Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport bo v okviru razpisa za vlaganja v nastanitveno turistično infrastrukturo podprlo 58 projektov v skupni višini 57,1 milijona evrov. Po pojasnilih ministra Matjaža Hana bo s podprtimi projekti slovenski turizem pridobil 1168 novih visokokakovostnih kapacitet.

REGIJA

Seznam vseh podprtih projektov je na voljo tu, na njem najdemo kar nekaj prejemnikov z našega območja.

Novomeška Hiša Fink bo za novogradnjo Resorta Hiša Fink prejela skoraj 1.650.000 evrov.

Gače upravljanje smučišč d.o.o. so na ministrstvu podprli s 715 tisočaki, dobovske Terme Paradiso za projekt Paradiso penzion dobrih 918 tisoč evrov, Malexis s Čateža za projekt Rekonstrukcija gostišča Grič 864.593 evrov, kočevsko podjetje Gizmo za projekt Penzion Cirus Kolparaft 641.605 evrov ...

Kot omenjeno, seznam vseh je tu.

PODROBNOSTI RAZPISA

Na ministrstvu so prejeli 98 vlog, od teh 43 za popolno prenovo in 55 za novogradnje nastanitvenih obratov. Višina skupaj zaprošenih sredstev je bila 86,6 milijona evrov, ministrstvo pa je imelo po znižanju sredstev zaradi prilagoditev načrta za okrevanje in odpornost na voljo 58 milijonov evrov, je pojasnil Han.

"Podprli smo 58 projektov, od tega 25 za popolno prenovo in 33 za novogradenje, tako da smo za to porabili 57,1 milijona evrov. Vse te naložbe bodo sicer vredne 217 milijonov evrov," je dejal minister in izpostavil, da bodo odražale tudi v gospodarski rasti, pomagale bodo tudi gradbenemu sektorju.

Slovenski turizem bo na podlagi razpisa po njegovih pojasnilih pridobil 1168 novih visokokakovostnih nastanitvenih enot, s čimer sledijo večletni strategiji slovenskega turizma, ki govori o butični, trajnostni in zeleni ponudbi. "Vse te namestitve dvigajo dodano vrednost, to, kar si v gostinstvu in turizmu absolutno želimo," je dejal Han.

Po pojasnilih generalne direktorice direktorata za turizem na ministrstvu Dubravke Kalin so podprli največ hotelov, in sicer jih bodo 20 podprli s 23,5 milijona evrov. Sledijo penzioni, podprli jih bodo 17 s 13,7 milijonov evrov, šest gostišč bo prejelo 5,8 milijona evrov, 12 glampingov pa bo prejelo 12,5 milijona evrov. Tri turistične kmetije bodo podprli z 1,6 milijona evrov.

"Izjemnega pomena pri tem razpisu je bilo to, da podpremo tiste, ki nameravajo dvigniti kakovost svojega namestitvenega obrata," je poudarila tudi Kalin. Kot je dodala, so podprli osem projektov, pri katerih gre za trizvezdnične nastanitve, 36 projektov na ravni štirizvezdičnih nastanitvenih objektov, 13 projektov s petimi zvezdicami in "celo projekt s šestimi zvezdicami, kar je možno v primeru glampinga". Glavnino projektov, 50 od 58 podprtih, predstavljajo projekti najvišje kakovosti, je izpostavila.

Na razpisu so opazili veliko zanimanje mikro podjetij, in sicer je bilo med prijavitelji uspešnih 31. Podprli so še 17 malih podjetij, osem srednje velikih in dve veliki.

Največ investicij bodo izvedli na območju vzhodne Slovenije, in sicer 42 v skupni višini 41,8 milijona evrov. V zahodni Sloveniji jih bodo izvedli 11, en projekt iz območja manj razvitih območij zahodne Slovenije in štiri projekte v tako imenovanem območju belih lis.

Neporabljena sredstva, okoli 800.000 evrov, bodo po Hanovih pojasnilih ponudili naslednjemu prijavitelju, ki je sicer zaprosil za večji znesek. Če ne in če bo to možno, pa bodo sredstva po Hanovih besedah porabili za obnovo prizadetih turističnih nastanitev v poplavah. Panogi bodo sicer po ministrovih pojasnilih reševali z načrtovanim zakonom o obnovi.

Minister je še spomnil, da se z odobritvijo investicijskih projektov v turistične nastanitve skupaj z naložbami v prestrukturiranje gorskih centrov in namestitve iz lanskoletnega razpisa ter letošnjim razpisom v javno turistično infrastrukturo začenja zadnji sklop enega največjih investicijskih ciklov v slovenskem turizmu.

"Na vseh treh javnih razpisih smo lani in letos s sofinanciranjem v višini 142 milijonov evrov evropskih in javnih sredstev podprli skupaj 136 projektov ter s tem spodbudili investicije v slovenskem turizmu v skupni višini 359 milijonov evrov," je dejal.

Kalin je nove razpise napovedala v letu 2024 v višini 21,9 milijona evrov. Po njenih besedah bo šlo za investicije v mehkejše vsebine in produkte, ki jih turizem potrebuje. Je pa do 18. septembra odprt tudi razpis za sofinanciranje uvajanja okoljskih znakov v okviru zelene sheme slovenskega turizma, je spomnila.

STA; M. K.