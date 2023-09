V Podgori nadaljevanje del, za šolo nov minibus

5.9.2023 | 17:20

Župan Dušan Krštinc je z direktorjem podjetja Kop Brežice Dejanom Bibičem podpisal pogodbo za nadeljevanje del v Podgori. Podjetje teren dobro pozna, saj je gradilo že prvo in drugo etapo projekta, ki so ga sicer razdelili v štiti faze. (Foto: M. Ž.)

S predstavnikom družbe Volvo Danilom Drobničem pa je Krštinc podpisal podgodbo za nakup minibusa za vavtovško osnovno šolo.

Doslej so v Podgori zgradili 1.100 metrov pločnika s kolesarsko stezo, zdaj prihaja na vrsto še preostali del.

Podgora, Straža - Straški župan Dušan Krštinc je s predstavniki gradbenega podjetja Kop Brežice danes podpisal pogodbo za nadaljevanje izgradnje pločnika in ostale infrastrukture ter prenovo ceste skozi Podgoro, z družbo Volvo pa pogodbo za nakup novega šolskega minibusa.

V Podgori gre obsežen projekt, ki so ga razdelili v štiri etape, leta 2017 so se najprej lotili tretje, leta 2021 še prve in druge, zdaj pa je na vrsto prišla še zadnja od kmetij Drašler na eni in Turk na drugi strani ceste do odcepa za makadamsko pot, ki pelje k pristavi nekdanjega gradu Luknja. V okviru te faze bodo uredili še 550 metrov pločnika s kolesarsko stezo, zgradili novo cestno razsvetljavo in obnovili kabelsko kanalizacijo ta telekomunikacijsko omrežje ter tako kot v vseh prejšnjih treh etapah v celoti na novo asfaltirali lokalno cesto. Poleg tega bodo zgradili še 600 metrov kanalizacije, ki bo delno umeščena v pločnik, delno pa bo potekala izven območja ceste.

Rok za končanje del je 31. januar prihodnje leto, vrednost naložbe pa 397.000 evrov in jo bodo v celoti pokrili iz občinskega proračuna.

Na občini pa imajo že tudi izdelan za t.im. peto etapo, v okviru katere bodo pločnik za mešani promet uredili vse do meje z mestno občino Novo mesto. Začetek gradnje te faze pričakujejo v prihodnjem letu.

Minibus do konca leta

Straški župan je nato podpisal še pogodbo z družbo Volvo iz Ljubljane za nakup novega Renaultovega minibusa s 15 sedeži za prevoze šolskih otrok, ki bo stal nekaj manj kot 75.000 evrov. »Za nakup novega minibusa smo se odločili na podlagi pobude vodstva Osnovne šole Vavta vas. Obstoječi je star deset let, ki sicer še vedno ustreza tehničnim pogojem, pa vendar smo se glede na stanje ter število prevoženih kilometrov in kratkih voženj, ki jih opravlja, odločili, da nabavimo novega,« je pojasnil in dodal, da računajo, da ga bodo dobili še letos.

M. Ž