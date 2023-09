Precej dražji vrtci od 1. septembra

Glasovanje na sedmi redni seji

Damjan Žibert glasuje proti

Sevnica - Cene programov se bodo glede na dohodkovne razrede staršev zvišale od 5 do 70 evrov, za večino staršev v sevniški občini pa bo povišanje znašalo med 25 in 30 evri – Le eden proti, večina vzdržanih

Čeprav je vodja oddelka za družbene dejavnosti Mojca Sešlar s sodelavkami pripravila obširno gradivo za zadnjo redno sejo Občinskega sveta Občine Sevnica, zakaj so potrebne od 1. septembra nove, se pravi višje cene programov v javnih vrtcih na območju sevniške občine za šolsko leto 2023/2024, ter nato še komentirala in pojasnjevala na sami seji, se je večina svetnikov naposled le stežka sprijaznila, da je to nujno.

Pred začetkom vsakega šolskega leta se na podlagi števila vpisanih otrok oblikuje število oddelkov v posameznem vrtcu. Na podlagi teh podatkov se nato oblikuje sistemizacija delovnih mest, ki skupaj s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen programov v javnih vrtcih tvorita podlago za oblikovanje cen, ki jih predlagajo posamezni vrtci. Oddelek za družbene dejavnosti na Občini Sevnica predlagane cene uskladi z vrtci. Na seji občinskega sveta je nato potrjena sistemizacija delovnih mest v vrtcih, na podlagi potrjene sistemizacije pa se nato potrdijo tudi predlagane cene za programe v posameznih vrtcih.

Na ceno programa ključno vpliva število oddelkov in število otrok v oddelkih ter izobrazbena in starostna struktura zaposlenih v posameznem vrtcu. Izhodišča za izračun plač, materialnih stroškov in živil pa so za vse vrtce enaka. Višina plačila vrtca se ugotavlja glede na povprečni mesečni dohodek na osebo in se določi v odstotku od cene programa za vrtec in na podlagi uvrstitve v dohodkovni razred. Višina plačila se z odločbo Centra za socialno delo določi kot odstotek, ki ga plačajo starši, od cene programa, v katerega je otrok vključen. Razliko od dejanske cene programa vrtca in cene, ki jo plačajo starši, iz proračuna krije občina. V proračunu Občine Sevnica za leto 2023 je za to namenjenih 2.450.671 evrov, za plačilo razlike za otroke staršev iz sevniške občine, ki obiskujejo vrtce v drugih občinah pa 195.000 evrov, skupaj za pokrivanje razlike med dejansko ceno vrtca in ceno, ki jo plačajo starši Občina Sevnica v letu 2023 namenja 2.645.671 evrov.

Na podlagi spremembe plač zaposlenih v javnem sektorju, ki ga je sprejela Vlada RS, se je ekonomsko izračunana cena vrtca spremenila. Strošek dela, ki poleg bruto plač med drugim zajema tudi jubilejne nagrade, regres za letni dopust in prehrano, prevoz na delo in sredstva za nadomeščanje odsotnih delavcev, zajema dobrih 80 % cene programa vrtca. Med drugim so svetniki razpravljali o sistemski ureditvi plačila vrtca, ki je zasnovan po načelu solidarnosti. To pomeni, da starši z nižjimi dohodki plačajo nižji strošek kot pa starši z višjimi dohodki. Strošek obiskovanja vrtca za drugega, tretjega in vse naslednje otroke znotraj ene družine je strošek državnega proračuna. Družina, ki ima dva v vrtec vključena otroka, je tako oproščena plačila vrtca za drugega otroka. Predsednik odbora za družbene dejavnosti Rado Kostrevc (GS) je poudaril, da je »sistem zasnovan na veliki solidarnosti, da pa nikoli ni podpiral popolnoma zastonjske zadeve.«

Janez Kukec (SLS) je menil, da je podražitev visoka, zato bi kazalo subvencionirati ceno iz proračuna, vsaj s 3 do 4 odstotki, da bi nekoliko pomagali staršem. Tudi Božidar Groboljšek (SLS) je soglašal, da bi iz proračuna še v nekoliko večji meri olajšali breme staršem. Marko Kotar (SDS) se je večkrat oglasil v razpravi in pojasnil, zakaj se bo vzdržal, ker je v dilemi kot direktor firme in hkrati delojemalec, odvisen tudi od tujega delodajalca, ki težko razume, kaj vse si zmislijo v Ljubljani, saj bi morali vsi gledati, na vseh področjih, tudi z vidika optimizacije in racionalizacije. Kotar je pikro pristavil, da take podražitve gotovo ne bodo ugodno vplivale na nataliteto, saj bo ljudi minilo, da bi še sploh imeli otroke. Rok Petančič (GS) je menil, da je »dvig zelo velik, sploh za tiste, ki živijo na robu«.

Svetniki so se po »trgovanju« z odstotki znižanja bremena podražitve za starše naposled le nekoliko poenotili in sprejeli predlog cen programov v vrtcih v občini, s tem da se za otroke, za katere vrtec plačujejo starši (oziroma niso oproščeni plačila), cena programa vrtca zniža za 5 odstotkov od cene programa, ki jo je z odločbo za posameznega otroka določil CSD.

Cene programov se bodo glede na dohodkovne razrede staršev zvišale od 5 do 70 evrov, za večino staršev v sevniški občini pa bo povišanje znašalo med 25 in 30 evri. Največji delež staršev iz sevniške občine, to je petina, se uvršča v 5. dohodkovni razred, ki predvideva plačilo 35 % celotne cene programa vrtca. Po podatkih iz šolskega leta 2022/2023 je najvišjo ceno, to je 77 % od celotne cene vrtčevskega programa, plačevalo dobre 3 % oziroma 25 družin, 15 družin, to je slaba dva odstotka, pa je bilo glede na dohodkovni razred v celoti oproščeno plačila vrtca.

Svetniki GS in Damjan Žibert

»Prav je, da vsi člani veste, da nas je bilo na odboru za družbene dejavnosti samo pet in smo bili trije vzdržani, dva pa za. Tako, da ste lahko veseli, da je danes ta točka sploh na dnevnem redu,« je dejal Damjan Žibert, član Neodvisne liste za razvoj KS.

Tudi on se je strinjal s Kukcem, da bi zmanjšali podražitev, kot je dejal, morda celo za ceno kakšnega projekta manj. »Ker so starši teh otrok približno moje generacije, bom glasoval proti,« je dejal. In je dokazal svojo doslednost, kajti, ko je župan Srečko Ocvirk po dobro uro dolgi, zelo polemični razpravi, le uspel oblikovati sklep o podražitvi programov vrtcev v sevniški občini od 1. septembra za povprečno 16 odstotkov, je ugotovil, da je glasovalo za 11 svetnikov, eden pa je bil proti. Glede na to, da je bilo na zadnjo avgustovsko sredo na seji 23 od 25 članic in članov občinskega sveta, to pomeni, da so se preostali vzdržali.

