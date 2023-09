FOTO: Trideset let, šest kraljev

5.9.2023 | 13:10

Društvo vinogradnikov Kostanjevica na Krki je prejelo priznanje Zveze društev vinogradnikov Dolenjske.

Dobitniki najvišjih društvenih priznanj

Vinogradniški pevski zbor (Vse foto: M. L.)

Kostanjevica na Krki - Društvo vinogradnikov Kostanjevica na Krki je z nedavno slovesnostjo počastilo 30-letnico delovanja. Zbrane je nagovoril predsednik Matej Kuhar. »V društvu imamo šest nazivov kralja cvička, od tega enega aktualnega. Imamo prvo cvičkovo princeso, štiri ambasadorje cvička in naziv mladega vinarja leta,« je povedal. Društvo po njegovih besedah vsako leto organizira tradicionalne prireditve: rezatev in trgatev mestne trte, Praznik vina, kruha in suhega sadja z društvom Domače koline. Ob petindvajsetletnici društva in devetdesetletnici Vinske zadruge Kostanjevica je društvo izdalo ponatis knjige Naš cviček Jožeta Likarja iz leta 1956. »Trenutno gradimo društvene prostore, skedenj ter vinski hram,« je povedal predsednik Kuhar.

Na pobudo društva je občina Krško leta 2002 pridobila cepič potomke najstarejše trte na svetu. Posadili so jo na vrtu cistercijanskega samostana v Kostanjevici na Krki. »Društvo je skrbnik trte in od leta 2007 prideluje protokolarno vino za občino Kostanjevica na Krki,« je povedal predsednik Matej Kuhar.

Zbrane so nagovorili tudi kostanjeviški župan Robert Zagorc, predsednik Zveze društev vinogradnikov Dolenjske Miran Jurak, predsednik Zveze društev vinogradnikov in vinarjev Slovenije Vinis Alojz Slavko Toplišek, 24. cvičkova princesa Nika Martinčič, kralj cvička Marjan Jelenič in ambasador cvička Franci Smrekar, član društva vinogradnikov Škocjan, in direktor Kmetijsko-gozdarskega zavoda Novo mesto Damijan Vrtin.

Podelili so številna društvena priznanja. V uradnem delu prireditve, ki sta ga povezovala Ajda-Lea Jakše in Jakob Jelenič Zaman, so nastopili domači vinogradniški moški pevski zbor, pevke Društva podeželskih žena Pod Gorjanci Kostanjevica na Krki in kot recitator igralec Stane Tomazin, sin žal že pokojnega nekdanjega predsednika Društva vinogradnikov Kostanjevica na Krki Staneta Tomazina.

Po uradnem delu prireditve je bila veselica pod velikim šotorom.

M. L.

