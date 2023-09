FOTO: Po padcu s petih metrov hudo poškodovana 33- in 19-letnik

5.9.2023 | 11:20

Kraj delovne nesreče v Dolenjem Boštanju (Vse fotografije: PGE Krško)

Sevniški policisti so včeraj dopoldne, kot smo že poročali, obravnavali nesrečo pri delu v Dolenjem Boštanju. Tam sta iz višine okoli pet metrov s strehe padla 33-letnik in 19-letnik. Pri tem sta se oba hudo poškodovala. Po prvih ugotovitvah ogleda, ki se ga je udeležil tudi pristojni inšpektor inšpektorata za delo, delovišče na strehi ni bilo ustrezno zavarovano, prav tako delavca naj ne bi uporabljala varovalne opreme. 33-letnika so iz kraja odpeljali s helikopterjem, 19-letnika pa z reševalnim vozilom. Preiskava primera še ni zaključena, danes poročajo na PU Novo mesto.

Prometna varnost

Policisti so včeraj obravnavali devet prometnih nesreč, od tega je bila ena z lažjimi telesnimi poškodbami. V slednji se je poškodovala 54-letna voznica osebnega avtomobila iz Avstrije, ki je na Jugorju pri Metliki, domnevno zaradi prevelike hitrosti, zapeljala s ceste. Avto se je prevrnil, voznica pa se je lažje poškodovala. Prisotnosti alkohola policisti niso ugotovili.

Novomeški policisti so v Šmarjeških Toplicah zasegli osebni avtomobil 55-letnemu vozniku, ker so pri kontroli prometa ugotovili, da ga vozi brez veljavnega vozniškega dovoljenja.

Sevniški policisti pa so popoldne ukrepali v Kladju nad Blanco zaradi onesnažene ceste. Ugotovili so, da je po siliranju zaradi vožnje iz njive na cesto na cesti ostalo blato od traktorjev.

Kriminaliteta

Neznanci so ponoči vlomili v avtodom, ki je bil parkiran na avtocestnem počivališču Dul. Dva neznanca sta nemškemu paru ukradla denarnico s karticami in denarjem … Po prvih ugotovitvah so jima povzročili za okoli pet tisoč evrov škode.

Pri sevniških policistih so se dopoldne oglasili predstavniki gradbenega podjetja in prijavili, da so jim na gradbišču ob regionalni cesti od Šentjanža proti Brunku, v zadnjih dneh odpeljali gradbeni stroj, valjar, znamke Aman, rumeno zelene barve, težak okoli 500 kilogramov. Podjetje so oškodovali za okoli pet tisoč evrov.

V Šmalčji vasi so neznanci med vikendom iz ograjenega skladišča ukradli udarno kladivo za bager, znamke Kubota, vredno okoli šest tisoč evrov.

Dopoldne je skupina oseb v eni od krških trgovin ukradla za okoli sto evrov mesnih izdelkov. Zaposleni so jih prepozno opazili, iz kraja pa so se odpeljali s sivim cliom. V vozilu so bile štiri odrasle osebe in en otrok.

V Novem mestu so popoldne klicali policiste v eno od trgovin, kjer je varnostnik zalotil 16-letnico, ki je nameravala iz trgovine odnesli nekaj izdelkov brez plačila.

Nihče ni bil pretepen

Krški policisti so zvečer intervenirali v Kerinovem Grmu zaradi prijave kršitve javnega reda in miru ter pretepene osebe. Izkazalo se je, da pretepen ni bil nihče, so pa med postopkom 22-letniku zasegli hladno orožje – bokser.

Mejne zadeve in tujci

Policisti so obravnavali 225 tujih državljanov, ki niso izpolnjevali pogojev za bivanje v Republiki Sloveniji. Vse so obravnavali na območju Posavja, postopki z njimi pa še niso zaključeni.

Včeraj okoli 16.30 so na območju Kočevja ustavili kombi, v katerem je 31-letni državljan Poljske prevažal 17 državljanov Turčije, pa sporočajo s PU Ljubjana. Vozniku je bila odvzeta prostost in bo zaradi suma storitve kaznivega dejanja prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države priveden k preiskovalnemu sodniku.

Dan v številkah

Policisti PU Novo mesto na številki 13 so sicer včeraj skupno sprejeli 284 klicev in obravnavali 97 dogodkov, ki so zahtevali posredovanje policije.

M. K.