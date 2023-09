Črna kronika vikenda; zaradi blata na cesti lahko plačate kazen

Če boste na cesto nanesli blato (in ga ne počistili), lahko plačate kazen. (Simbolna slika; arhiv DL)

Policisti so v soboto in nedeljo na interventno številko policije prejeli 475 klicev, od tega je bilo 175 dogodkov takšnih, ki so zahtevali posredovanje policije, danes sporočajo s Policijske uprave Novo mesto.

Prometna varnost

Policisti so obravnavali enajst prometnih nesreč, od tega eno z lažjimi poškodbami udeleženca. Lažje se je poškodoval 33-letni kolesar, ki pa naj bi med vožnjo padel zaradi zdravstvenih težav. Alkohola policisti niso ugotovili, kolesar pa je ostal v novomeški bolnišnici na opazovanju.

Brežiški policisti so v soboto dopoldne zasegli avtomobil 35-letni voznici osebnega avtomobila. Nanjo so postali pozorno zaradi nezanesljive vožnje – odredili so ji preizkus alkoholiziranosti, ki je pokazal 0,65 mg/l (1,3 promila) alkohola v izdihanem zraku. Za nameček je vozila še brez veljavnega vozniškega dovoljenja.

V nedeljo dopoldne so šentjernejski policisti opozorili voznika kmetijskega traktorja na čiščenje ceste, ker je pri vožnji iz njive na glavno cesto na slednji puščal zemljo in blato. Cesto je ob prihodu policistov že čistil, zato so ga le opozorili.

Krški policisti pa so ukrepali zoper traktorista v Malem Mraševem, ki je pri delu na njivi pustil zemljo na kolesarski stezi. Ker bi slednje lahko ogrozilo varnost kolesarjev, mu bodo napisali plačilni nalog.

Javni red in mir

V soboto in nedeljo so policisti obravnavali sedem kršitev javnega reda in miru na javnem kraju ter eno v zasebnem prostoru. Večina kršitev je bila povezana s prijavami moteče glasne glasbe, a je prihod policistov zadostoval, da je bil zopet vzpostavljen javni red in mir.

Zaradi kurjenja smeti so v soboto popoldne posredovali v Kerinovem Grmu. Kršitelja bodo predlagali v postopek pristojnemu prekrškovnemu organu.

Kriminaliteta

V soboto dopoldne so policisti iz Krškega opravili ogled kraja vloma v gostinski lokal v Leskovcu pri Krškem. Neznanci so ponoči vlomili v prostore in odnesli nekaj tisoč evrov gotovine, nekaj cigaret ter povzročili še za dva tisoč evrov škode na objektu in opremi.

Trebanjski policisti pa so opravili ogled vloma v brunarico na Rihpovcu. Storilci so odnesli nekaj denarja, ki so ga našli po pregledu prostorov, in povzročili lastnikom za okoli štiristo evrov škode.

Neznanci so v noči na nedeljo iz tovornega vozila, parkiranega pod mostom v Krškem, iztočili okoli 400 litrov dizelskega goriva in lastniku povzročili za okoli šesto evrov škode.

Krški policisti so v nedeljo dopoldne sprejeli prijavo tatvine okoli 700 kilogramov armaturnih palic, ki so bile zložene na gradbišču stanovanjske hiše v Leskovcu pri Krškem. Lastnikom so povzročili za okoli tisoč evrov škode.

Na Vrhuljah so storilci v nedeljo, med poldnevom in sedmo zvečer, izkoristili odsotnost lastnikov in vlomili v stanovanjsko hišo. Po prvih ugotovitvah so pregledali in razmetali prostore, odnesli nekaj denarja, skupaj pa lastnikom povzročili za več kot tri tisoč evrov škode.

V nedeljo popoldne so klicali policiste v Birčno vas. Tam so neznanci vlomili v pomožni objekt lovske koče in odnesli rotacijsko kosilnico, kosilnico na nitko in pihalnik za listje. Lastnike so po prvih ocenah oškodovali za okoli tisoč petsto evrov.

Mejne zadeve in tujci

V soboto so obravnavali 216 tujih državljanov, v nedeljo pa 284, ki niso izpolnjevali pogojev za bivanje v Sloveniji. Vsi so bili prijeti na območju Posavja.

Policisti specializirane enote za nadzor državne meje so na avtocestnem počivališču Grič ustavili 48-letnega državljana Ukrajine z urejenim bivanjem v Nemčiji, ki je peljal štiri državljane Iraka, ki niso izpolnjevali pogojev za bivanje v Sloveniji. Avto so mu zasegli, njega pa s kazensko ovadbo privedli na okrožno sodišče v Krškem. Postopki s tujimi državljani še niso zaključeni.

M. K.