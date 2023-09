Župan sprejel zlato atletinjo Lejo Glojnarič

5.9.2023 | 10:00

Župan z Lejo Glojnarič in njenim očetom

Lejine medalje

Brežice - Avgusta je na Poljskem v mestu Szczecin potekalo 11. evropsko prvenstvo gluhih v atletiki, na katerem je Brežičanka in članica Slovenske atletske reprezentance gluhih Leja Glojnarič osvojila kar štiri odličja.

Tri zlate in ena srebrna medalja

Leja je na letošnjem evropskem prvenstvu pometla s konkurenco in postala evropska prvakinja v skoku v višino, skoku v daljino in mnogoboju, kjer je s svetovnim rekordom prebila magično mejo 5.000 točk, za nameček pa je bila srebrna v teku na 100 m z ovirami.

Ob tej priložnosti je župan Ivan Molan Leji čestital in izročil simbolično darilo z željo, da uresniči svoje cilje, njenemu trenerju in očetu Iztoku Glojnariču pa je izrekel zahvalo za uspešno in vztrajno delo, so sporočili z brežiške občine.

Leja je na sprejemu povedala, da je v preteklem letu zaradi poškodbe morala na operacijo kolena, zato si za prihodnost najprej želi, da bo zdrava in brez poškodb. Želi si nastopiti na Evropskem prvenstvu v atletiki skupaj s sestro Niko Glojnarič, ki je nedavno postala šele tretja Slovenka, ki se je v teku na 100 metrov z ovirami spustila pod mejo trinajstih sekund. V naslednjem letu Lejo čaka Svetovno prvenstvo gluhih v atletiki, njen cilj za leto 2025 pa je ponoven nastop na Olimpijskih igrah za gluhe v Tokiu.

Spomnimo: Zlata olimpijka Leja Glojnarič

Leje Glojnarič je sicer skupaj z ekipo že lani na 24. poletnih olimpijskih igrah gluhih v Saxias do Sulu (Brazilija) spisala slovensko zgodbo najuspešnejših poletnih olimpijskih iger gluhih do sedaj.

Slovenska ekipa je domov prinesla štiri medalje, od tega dve zlati, ki ju je v mnogoboju in v skoku v višino osvojila Brežičanka, ob tem pa je osvojila še 4. mesto v metu kopja. Nazadnje smo bili Slovenci tako uspešni na zimskih olimpijskih igrah gluhih leta 1995 na Finskem, ko so Samo Petrač, Lojzka Meglič in Sabina Hmelina osvojili sedem medalj v alpskem smučanju, še spominjajo na Občini Brežice.

