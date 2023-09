Nova arheološka odkritja v gradu Črnomelj: Najprej mislili, da je antika

5.9.2023 | 14:30

Odkriti del stolpa v gradu Črnomelj bo predstavljen in situ in bo na ogled domačinom in turistom. (Foto: I. Vidmar)

Črnomaljski grad je postavljen na severnem, najožjem grlu pomola, ki ga obdajata reki Dobličica in Lahinja, od koder je bilo najlažje zavarovati in braniti naselbino. (Foto: I. Vidmar)

Ko so arheologi maja letos odprli tla v pritličju črnomaljskega gradu, ki ga ta čas prenavljajo v projektu Branilci krone in meja za oživitev pritličja gradu Črnomelj in mestnega jedra Črnomelj, so naleteli na ostanke obrambnega stolpa in zidu, za katerega so v prvem trenutku predvidevali, da spada v čas pozne antike, obdobje od 4. do 7. stoletja našega štetja, a se je pozneje po analizi zemeljskih plasti in najdenih arheoloških predmetov izkazalo, da so ostanki precej mlajši in da segajo v začetek 13. stoletja.

Denar za zakonsko predpisane arheološke raziskave tokrat vsekakor ni bil vložen zaman, saj rezultati dodajajo pomemben kamenček k mozaiku vedenja o burni zgodovini Črnomlja, o kateri se bodo lahko domačini in obiskovalci na lastne oči prepričali tudi, ko bo obnova gradu končana, saj dobro ohranjenih arheoloških ostankov ne bodo zasuli, pač pa jih bodo vsaj delno ali pa celo v celoti prekrili s steklom, v prostoru, v katerem so odkrili ostanke obrambnega stolpa, pa je predvidena prodajalna spominkov, povezanih z zgodovino Črnomlja.

Arheologinja Tina Britovšek iz novomeške enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine pravi, da natančnega časa in okoliščin nastanka črnomaljskega gradu ne poznajo: »Glede na arhivske vire in stavbno analizo domnevamo, da so prvotno stolpasto stavbo na severni strani gradu, ki je imela vlogo obrambnega stolpa, zgradili na začetku 13. stoletja. Okrog nje so v poznejših stoletjih zgradili grajski kompleks, kot ga poznamo danes. Črnomaljski grad je postavljen na severnem, najožjem grlu pomola, ki ga obdajata reki Dobličica in Lahinja, od koder je bilo najlažje zavarovati in braniti naselbino. Mesto na pomolu pa ni bilo prvič obzidano in utrjeno v srednjem veku. Številna arheološka izkopavanja v mestnem jedru v 90. letih prejšnjega stoletja so dokazala, da je bil okljuk s kamnitim obrambnim zidom in stolpi obdan že v poznoantičnem obdobju, se pravi na začetku 5. stoletja. Del poznoantičnega in visokosrednjeveškega obrambnega sistema je danes na ogled in situ v kletnih prostorih Pastoralnega centra in okrog cerkve sv. Duha.«

V jugovzhodnem vogalu grajske stavbe je bil med zadnjimi arheološkimi raziskavami, ki jih je prejšnji teden končala Skupina Stik iz Ljubljane, izkopan del polkrožnega obrambnega stolpa, ki se nadaljuje zunaj grajskih zidov. Struktura je grajena iz večjih kamnov in vezana z malto, ohranjena je do globine 80 cm, široka je kar 2,10 m in v premeru meri okrog 14 m. V njeni notranjosti je bil odkrit s kamni zidan objekt (mogoče klet ali cisterna?), katerega funkcija in morebitna sočasnost z odkritim stolpom še nista jasni. Odkritje je del obrambnega sistema, vogalni stolp, ki je branil vhod s severne strani črnomaljskega pomola.

»Odkrita objekta sta zagotovo starejša od južnega trakta gradu, ki ga datiramo v 17. oz. 18. stoletje. Stolp se na severni strani naslanja na grajske zidove, te strokovnjaki datirajo v čas okoli leta 1300, to pomeni, da lahko vogalni stolp na podlagi stratigrafije (sosledje zemeljskih plasti) datiramo v srednje ali zgodnje novoveško obdobje, nekako v čas med letoma 1300 in 1700. Za natančnejšo interpretacijo bo treba počakati na rezultate analize arheološkega gradiva, ki je bilo izkopano med arheološkimi izkopavanji. Odkriti del stolpa v gradu Črnomelj je zelo dobro ohranjen in bo predstavljen in situ (na kraju odkritja). Je del bogate zgodovine mesta in bo prispeval k njenemu še boljšemu poznavanju in razumevanju. V prostoru je predvidena trgovina, tako da bo načrtovana predstavitev javno dostopna in na ogled domačinom in obiskovalcem gradu,« je še povedala Tina Britovšek.

I. Vidmar, Tina Britovšek