Poziv k sprotnemu odstranjevanju trsov, okuženih z zlato trsno rumenico

5.9.2023 | 08:40

V prizadetem vinogradu (Foto: arhiv DL)

Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin opozarja vinogradnike, da sta za preprečevanje širjenja zlate trsne rumenice nujna redno pregledovanje vinogradov, brajd in ohišnic ter čim hitrejša odstranitev trsov z znaki okužbe. Okužene trse je najlažje prepoznati v poletnem času.

Kot so sporočili z ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, je zlata trsna rumenica ena najnevarnejših bolezni vinske trte, za katero so predpisani strogi ukrepi za zatiranje in preprečevanje širjenja.

Z okuženih na zdrave trse bolezen v vinogradih prenaša žuželka ameriški škržatek. Zlata trsna rumenica je navzoča na vseh vinorodnih območjih v Sloveniji. Okuženih trsov ni mogoče pozdraviti, zato je po navedbah pristojnih pomembno, da jih čim prej odstranimo in s tem preprečimo nadaljnje širjenje bolezni.

Znaki okužbe z zlato trsno rumenico se začnejo pojavljati kmalu po cvetenju in se proti jeseni stopnjujejo. Pri belih sortah se pojavi rumenenje listja, pri rdečih sortah pa listi rdečijo. Znaki so tudi vihanje listov navznoter in sušenje grozdov.

Pridelek na okuženih trsih je slabše kakovosti, okuženi trsi sčasoma ne rodijo več in lahko v nekaj letih propadejo. Simptomi se najprej pojavijo na posameznih rozgah ali delih trsa, sčasoma pa na celotnem trsu.

Odstranjevanje okuženih trsov je lažje, če se trs s simptomi v poletnem času samo odreže na primerni višini od tal. Odrezani del se hitro posuši, zato s posušenih poganjkov ameriški škržatek ne more več prenesti okužbe naprej.

Paziti je treba tudi na sprotno in dosledno odstranjevanje vseh novih poganjkov, ki odženejo iz preostanka trsa, saj so okuženi, četudi še ne kažejo simptomov.

Preostanek trsa je treba odstraniti s koreninami vred, da iz ostankov korenin ne bi odganjali novi okuženi poganjki. To je mogoče storiti jeseni ali pozimi, vendar še preden trsi začnejo znova odganjati. Skrajni rok za odstranitev preostankov trsov je 30. april.

Za pomoč pri prepoznavanju okužb zlate trsne rumenice se lahko vinogradniki obrnejo na izvajalce javne službe zdravstvenega varstva rastlin.

M. K.