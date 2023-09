Fotovoltaika v Mirni Peči - Elektrarna tudi v peskokopu Čemše?

5.9.2023 | 14:00

Ob stari čistilni napravi v Mirni Peči (na sliki) bo občina postavila novo za 4.000 PE; na njej bo tudi sončna elektrarna. (Foto: L. M.)

Mirna Peč - Kot marsikje želijo tudi v občini Mirna Peč kar najbolje izkoristiti energijo sonca, sploh v luči vse dražjih drugih energentov. Tako bodo fotovoltaiko uredili v okviru energetske prenove in obnove stare osnovne šole (Trg 8), in to že jeseni. Elaborat je izdelan, Občina Mirna Peč bo naložbo financirala, jeseni pa se bodo prijavili na razpis za te namene in upajo, da del denarja dobijo povrnjen. »Želimo, da bo stavba samooskrbna z energijo. Kotlovnico imamo že zdaj urejeno na lesno biomaso,« pove župan Andrej Kastelic.

Sončno elektrarno najprej na objekt stare šole, nato na OŠ Toneta Pavčka in novo čistilno napravo – V načrtu gradnja nove stanovanjske soseske Nad Postajo in nov vrtec za šolo – Kaj pa bo z opuščenim peskokopom Čemše?

L. Markelj