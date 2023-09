Bo novi trener Agron Šalja nogometaše Krke popeljal na zmagovita pota?

4.9.2023 | 14:35

51-letni Agron Šalja je prevzel vodenje nogometašev Krke. (Foto: Luka Vovk)

Novo mesto - Agron Šalja je novi trener nogometašev Krke. Kot je za naš časopis povedal športni direktor novomeškega kluba Sašo Udovič, so se zanj odločili na podlagi njegovih izkušenj in znanja. »Šalja ima prvoligaške izkušnje, saj je nazadnje v lanski sezoni vodil Gorico, pred tem pa Celje. Bil je tudi selektor slovenske reprezentance do 17 in 19 let. Je izjemen strokovnjak, poleg tega ima občutek za razvoj mladih fantov. Po pogovoru z njim smo hitro našli skupen jezik, vodenje Krke mu predstavlja velik izziv,« je odločitev, zakaj so z njim podpisali pogodbo, pojasnil Udovič.

Nogometaši Krke so prejšnji teden po porazu z Jadran Dekani ostali brez trenerja, saj se je vodstvo kluba odločilo, da zamenjajo Denisa Mojstroviča. Kot je takrat povedal Udovič, so ocenili, da v moštvu ni več tiste prave kemije, prav tako so bili nezadovoljni z rezultati, saj so krkaši po štirih tekmah imeli le tri točke. Mojstrovič bo delo nadaljeval v mladinskem pogonu kluba.

Novomeščani so včeraj remizirali z Ilirijo in so s štirimi točkami na 12. mestu. Želje so, da se v prihodnje povzpnejo po lestvici. »Zavedamo se, da Šalja nima čarobne paličice, za uspeh bo potrebno veliko trdega dela. Predvsem pa se morajo prebuditi igralci,« je še dodal Udovič.

Novomeščani se bodo v petek doma pomerili z Gorico.

R. N.