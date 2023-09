FOTO: Sevn'ška kuhinja kot sproščen družabni dogodek

4.9.2023 | 14:00

Odlični vinarji Janko Kobal, Jernej Žaren in Miha Ritonja so dobri prijatelji.

Sevnica - Dobro razpoloženi in zadovoljni obrazi so bili na prvi petek v septembru potrditev, da so tovrstna sproščena druženja več kot zaželena, kar potrjujejo številni obiskovalci na že tradicionalnem kulinaričnem dogodku Sevn’ška kuhinja v parku pred občino, na Glavnem trgu, ugotavlja organizator dogodka, sevniški javni zavod za kulturo, šport in mladinske dejavnosti – KŠTM.

Tokrat je ponujalo hrano pet gostincev, Grajske mesnine sevniške kmečke zadruge pa so ponudile degustacijo priljubljene sevniške hrenovke, pripravljene precej drugače.

Obiskovalci so se lahko odžejali s pivom že mednarodno nagrajenega domačega pivovarja Aljaža Papeža ali uživali v kozarcu vina posavskih vinarjev, od Albiane do Kobala. Odlični domači vinogradnik in vinar Janko Kobal, že tudi prvak na Festivalu modre frankinje, se je izkazal s »sindikalno« ceno 2 evra za kozarec rujne kapljice, zato se je pred njihovo stojnico trlo obiskovalcev. Običajno je ta cena 3 evre. Še enkrat se je pokazalo, da je manj lahko več.

Med obiskovalci je bilo precej zanimanja tudi za izdelke, katerih odličnost potrjuje certifikat kakovosti Sevnica Premium. Med temi sta bila tudi ovčarska kmetija Urban in izdelovalki nakita.

Veselo družbo, ki se je mastila in nazdravljala v starem mestnem jedru, otroci pa so se podili in dričali po napihljivih igralih, pa je zviška opazoval mogočni sevniški grad. Medtem so ušesa božala skladbe glasbenega dueta, tudi domačinov, Sare Praznik in Primoža Lisca.

In noč je bila za marsikoga prekratka.

P. P.

Galerija