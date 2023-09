Vinogradniki: dosegli smo cilj - visoko kakovost

4.9.2023 | 17:00

Društvo vinogradnikov Janez Trdina Brusnice-Gabrje si bo v svoje bodoče prostore lahko okrasili s tem darilom, ki ga je na slovesnosti ob 25-letnici delovanja prejelo od pobratenega društva iz Gadove peči.

Spominska fotografija

V harmonikarskem triu so nastopili (z leve) Peter Moravec ter Vinko in Primož Turk. (Vse foto: M. L.)

Gabrje - Društvo vinogradnikov Janez Trdina Brusnice-Gabrje je v soboto v Kulturnem domu v Gabrju praznovalo 25-letnico delovanja.

Predsednik društva Ivo Kuljaj je na slovesnosti poudaril, da trije pobudniki (poleg njega še njegov brat Miro Kuljaj in Anton Vovko) pred petindvajsetimi leti ustanovili Društvo vinogradnikov Janez Trdina, ki vključuje vinogradnike iz krajevnih skupnosti Brusnice in Gabrje. Temeljni cilj ustanovitve društva je bil, kot je rekel predsednik, dvig kakovosti cvička in drugih vin. Ta cilj je društvo doseglo. O tem prepričljivo govorita dva naslova kralja cvička ter številne zlate in velike zlate medalje, prvaki sort in druga visoka priznanja na vsakoletnem ocenjevanju vin v okviru Tedna cvička in na ocenjevanju društva Vinis. Prav tako pa sta bila cvička njihovih dveh vinogradnikov kar trikrat izbrana na natečaju za županovo vino Mestni občini Novo mesto. Iz tega društva sta bila dvakrat imenovana ambasadorja cvička, društvo ima v svojih vrstah viteza vina v Združenju slovenskih vitezov vina.

Kot je poudaril predsednik Ivo Kuljaj, je življenje prebivalcev Dolenjske tesno prepleteno z vinogradništvom, ki temu območju daje identiteto, pomemben del te identitete pa je cviček.

Prireditve sta se udeležila tudi predsednik Zveze društev vinogradnikov Dolenjske Miran Jurak in 24. cvičkova princesa Nika Martinčič. Kot je poudaril Jurak, so v društvu vinogranikov Janez Trdina in v drugih društvih zelo izboljšali kakovost vina. Ta razvoj pomeni, da so društva intenzivno izvajala izobraževanje kot eno osnovnih nalog društva.

»Vesel sem, da je Društvo vinogradnikov Janez Trdina Brusnice-Gabrje imelo tudi dva kralja cvička, da ima dva ambasadorja cvička. Vse to kaže, da je društvo dejavno tudi v Zvezi društev vinogradnikov Dolenjske. To območje je pod Gorjanci, skoraj že na meji. Vsa čast in hvala vsem vinogradnikom, predvsem so to manjši vinogradniki, ki obdelujejo te prelepe podgorjanske griče, kjer raste naš dober cviček,« je rekel predsednik Zveze društev vinogradnikov Dolenjske. Cvičkova princesa pa je zbranim rekla med drugim, da v teh časih ni lahko biti vinogradnik, tako zaradi vremenskih ujm kot zaradi časa, ki ga je vedno premalo.

Predsednik krajevne skupnosti Gabrje Slavko Matko je dejal, da je ponosen, da je predsednik v krajevni skupnosti, kjer prebivalci, povezani v številna društva, zavzeto delajo v dobro skupnosti.

Župan Mestne občine Novo mesto Gregor Macedoni je izrazil željo, da bi ohranili tradicijo vinogradništva, ki je ena od stvari, po katerih je prepoznavna Dolenjska.

Kot je dejal Ivan Kralj, član in podpornik društva, bo društvo imelo tudi svoje prostore, ki jih, kot je poudaril, zdaj žal nima. Prostori bodo v Gabrju v njegovi rojstni hiši, ki je tudi rojstna hiša že omenjenega predsednika KS Gabrje Slavka Matka.

Zbrane na slovesnosti, ki jo je vodila Jasna Kuljaj, sta pozdravila tudi predstavnika Vinogradniškega turističnega in kulturnega društva Gadova peč Zdenka Mirtek, ki je predsednica, in Ivan Urbanč.

Spored so popestrili domači ljubiteljski glasbeniki: flavtistka Klara Malnar, Eva Rukše na klarinetu in vinogradniški harmoniakarski trio, v katerem so nastopili Peter Moravec ter Vinko in Primož Turk.

M. L.

