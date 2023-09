Tevž in Tim do brona

4.9.2023 | 09:45

Tevž Ornik in Tim Škrlj sta med moškimi dvojicami osvojila tretje mesto.

Mirna - Od petka do nedelje je v telovadnici Osnovne šole Mirna potekal 29. TEM Mirna U17 & Youth International, na katerem so nastopili tekmovalci iz različnih evropskih držav.

Na turnirju U-17 so v vseh disciplinah zmage odšle na tuje. Od slovenskih badmintonistov je bila najbližje zlati kolajni Tija Horvat (BK Mladost Lendava), ki je v finalu med dekleti posamezno z 1:2 morala premoč priznati Nemki Nadji-Christine Reihle, v finalu ženskih dvojica pa sta s klubsko sotekmovalko Ivo Koša prav tako z 1:2 izgubili proti nemški navezi Reihle-Wulandoko.

Med domačimi badmintonisti sta se najbolje odrezala Tevž Ornik in Tim Škrlj, ki sta osvojila tretje mesto. Obstala sta v polfinalu, kjer sta ju premagala druga nosilca turnirja in kasnejša zmagovalca Čeha Kryštof Klíma in Vojtěch Strejček. Mlada upa mirnskega badmintona sta bila pred dvobojem polna optimizma, da morda presenetita Čeha, ki pa sta upravičila vlogo favoritov.

»Smo eden redkih klubov v Sloveniji, ki pripravlja takšen turnir za kadete. Podobno tekmovanje, na katerem se lahko slovenski badmintonisti merijo z igralci, ki sodijo med boljše v Evropi, je samo še v Medvodah. Letos smo imeli znova kar številčno zasedbo, prihajajo badmintonisti iz različnih evropskih držav, zadnja leta pa se turnirja udeležujejo tudi Angleži,« je povedal predsednik mirnskega badmintonskega kluba Aljoša Turk, ki se že veselili naslednjega leta, ko bodo pripravili že 30. izvedbo turnirja.

Za mlajše kategorije U-11, U-13 in U-15 je turnir potekal v Mokronogu.

R. N.

