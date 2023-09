Žnurce podarile oltarna prta s klekljano čipko

4.9.2023 | 11:20

Klekljarska skupina Žnurce

Trebanjski župniji so podarile dva oltarna prta s klekljano čipko.

Prt so na koncu tudi zlikale.

Trebnje - Klekljarska skupina Žnurce letos praznuje 10-letnico delovanja. Ob jubileju so se članice odločile, da trebanjski župniji podarijo dva oltarna prta s klekljano čipko, ki od včeraj krasita cerkev Marije Vnebovzete v Trebnjem.

»Ideja za to je prišla povsem spontano. Večji prt v dolžino meri nekaj čez štiri metre, manjši pa skoraj tri metre, oba pa imata ob robovih klekljano čipko. Klekljanje nam je vzelo kar nekaj časa, vendar smo delale z veseljem,« je povedala vodja trebanjskih Žnurc Marija Prosenik, ob tem pa dodala, da imajo v prihodnje namen na podoben način okrasiti še kakšno cerkev v trebanjski občini.

V klekljarski skupini Žnurce je 21 klekljaric, ki se bodo oktobra znova začele dobivati in ustvarjati v svojih prostorih na Baragovem trgu v Trebnjem. »Teh prostorov smo res vesele, vrsto let smo se dobivale kar v eni od trebanjskih gostiln. Letos nas bo poučevala dodatna učiteljica, nadaljevale bomo z učenjem v tehniki italijanskega risa,« je dejala Prosenikova, ki vabi tudi ostale klekljarice, da se jim pridružijo.

Žnurce so v zadnjih letih zelo dejavne. Pred leti so pripravile edinstveno razstavo, na kateri so odmevne trenutke prvega slovenskega misijonarja in škofa v Ameriki Friderika Ireneja Barage prepletle s čipko, zelo odmeven pa je bil tudi junijski Vilmin večer, v spomin na operno pevko svetovnega slovesa in dolgoletno prvo damo ljubljanske Opere Vilmo Bukovec Kambič, ki ga želijo naslednje leto ob pomoči Občine Trebnje ponoviti.

R. N.