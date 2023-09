Gorski kolesarji na Gorjancih; Najhitrejši je bil Južnoafričan

4.9.2023 | 10:30

Gabrje - Gorjanci so bili včeraj tretjič prizorišče mednarodne dirke serije SloEnduro – Enduro Gorjanci, ki je štela za slovenski pokal v gorskokolesarski disciplini enduro. Gre za večetapno preizkušnjo, ki povezuje spretnost vožnje navzdol, moči in vzdržljivosti pri vožnji čez drn in strn, in tudi navkeber. V absolutni razvrstitvi je zmagal Južnoafričan Keira Duncan, ki je za 14 sekund ugnal Miho Smrdela (MBK Črni Vrh), tretji je bil z zaostankom skoraj 32 sekund Avstrijec Max Fejer. Med domačimi tekmovalci je bil najvišje uvrščen Marko Fink (KD Zverinice), ki je tekmo končal na 15. mestu, v kategoriji master 1, kjer vozijo veterani od 35 do 45 leta starosti, pa je bil prvi.

»Super zadovoljen sem z rezultatom. Dobro sem razporedil moči, kajti disciplina enduro je kar zahtevna. Kolesarji ne spuščamo samo navzdol, treba je premagati tudi kakšen klanec. Nepomemben ni niti transfer, kot gorski kolesarji pravimo vzponu do naslednje etape. Če tam pokuriš preveč energije, ti potem zmanjka moči za spust, kajti tudi navzdol je treba poganjati pedala, da čim prej prideš do cilja,« je povedal Marko Fink, ki prihaja iz Dolenjskih Toplic. Pred leti je nase opozoril tudi v svetovnem merilu gorskega kolesarstva.

Včerajšnjo preizkušnjo je pripravilo Kolesarsko društvo Zverinice, ki se je znova izkazalo z odlično izpeljano tekmo. »Vsem sodelavcem bi dal oceno pet. Vse je teklo, tako kot mora. Nastopilo je okoli 180 kolesarjev iz različnih držav, veseli me tudi, da se kljub padcem nihče ni poškodoval,« je po koncu dirke za naš časopis povedal predsednik KD Zverinice Marko Bernik.

Tekmovalce so pod Gorjanci pričakale urejene proge, na katerih so lahko uživali in pokazali svoje spretnosti. »Eno in pol smo uredili na novo. Lahko rečem, da je ta tekma generator novih prog, ki potem ostanejo za vse ljubitelje gorskega kolesarstva,« še dodaja Bernik, ki se je ob tem zahvalil lastnikom zemljišč, lovcem, gozdarjem in drugim za razumevanje in posluh, da tam lahko organizirajo takšen dogodek.

KD Zverinice je v Novem mestu gorsko kolesarski voz začelo vleči pred devetimi leti. »Na začetku ni bilo enostavno, saj smo se v prizadevanjih za gradnjo in legalizacijo kolesarskih poti morali spopasti z birokracijo in se pri zbiranju soglasij in kovanju dobrih odnosov povezati z lastniki gozdov, lovci, planinci, gozdarji in še kom. Nekateri so naše početje odobravali, drugi zavračali in nas obkladali z norci, uničevalci narave, zverinami ... A smo preživeli in rinemo naprej kot buldožer, le da z lopatami, grabljami in dobro voljo, ki je omehčala marsikoga, ki mu na začetku nismo bili blizu,« pravijo v društvu.

Besedilo in fotografije: R. N.

