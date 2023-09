FOTO: Žetev in metev prosa

4.9.2023 | 13:00

Udeleženci včerajšnje žetve in metve prosa. (Foto: M. Ž.)

Srp v roke in gremo!

Požeto proso so s šajtrgo odpeljali na leseni pod.

Metev prosa

Podgora - V sklopu 37. Straške jeseni so se včeraj zgodaj popoldne na domačiji Derčar v Podgori zbrali člani Turističnega društva Straža ter opravili žetev in metev prosa. Tradicijo ohranjanja in prikaza tega starega kmečkega opravila so v dejavnem društvu začeli pred kakšnima dvema desetletjema, sprva na Vrhu pri Ljubnu, ob ustanovitvi občine Straža pa se je preselilo v Podgoro, kjer Sandi in Danica Derčar vsako leto v dogovoru z društvom na nekaj arih posejeta proso.

Na njivi se je tako včeraj zbrala okoli 20-članska druščina, ženske in moški, najmlajši je bil 14-letni Bine. Nekateri so spretno vihteli srpe, drugi požeto proso skrbno očistili drugih zeli in jih vezali v snope, ki so jih naložili v leseno šajtrgo na laneno platno in jih odpeljali na leseni pod. Po žetvi so tam ob veselih zvokih harmonike opravili še metev prosa. Za zaključek je seveda sledil še likof.

Straška jesen se nadaljuje

Pestra je bila tudi sobota, zjutraj je bil turnir v balinanju za moške za pokal Straške jeseni, pa 11. likovna kolonija na kmetiji Vidic v Hruševcu, ki se ji je prvič pridružila še otroška, na ogled je lovske trofeje postavil Blaž Dular. Prireditve v sklopu Straške jeseni se nadaljujejo, danes zjutraj poteka krvodajalska akcija, v jutrišnjem dopoldnevu bo pesto v Športnem parku Breza, v petek bo predavanje za vinogradnike ter degustacija in zabava z Drganskimi fanti.

Posebej polna dogodkov pa bosta sobota in nedelja. V soboto bo tradicionalni pohod v jamo Velika Prepadna, pa srečanje prostovoljcev iz programa Starejši za starejše, cirkuška delavnica za otroke in 11. tekmovanje v igranju diatonične harmonike za pokal Straške jeseni. V nedeljo do 10. ure bodo zbirali naj pridelek, čez dan bo na ogled razstava in fotografska delavnica priznanega fotografa Boruta Peterlina, pa tudi dela omenjenih likovnih kolonij ter šarkljev TD Straža. Ob 10. uri bo maša, od 14. ure dalje dolenjska podeželska tržnica, takrat se bo začela tudi osrednja prireditev z naslovom Diši po Domače s prikazom dejavnosti na vozovih in degustacijo domačih jedi in izdelkov, dan pa bodo sklenili z veliko vrtno veselico PGD Vavta vas z ansamblom Pogum.

Tekst in foto: M. Ž.

