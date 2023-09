2. SNL: Krka v gosteh remizirala

4.9.2023 | 08:40

Foto: arhiv DL; R. N.

Na nedeljskih tekmah 6. kroga 2. slovenske nogometne lige je Triglav potrdil dobro formo in Bistrici zadal prvi poraz v sezoni, premagal jo je z 2:1 z golom Tevža Pokorna v 95. minuti. Z enakim izidom so Beltinci ugnali Bilje, Ilirija in Krka pa sta se razšli z 1:1.

V soboto so nogometaši ajdovskega Primorja v derbiju kroga doma s 3:0 odpravili Nafto. Edvin Suljanović je zadel dvakrat.

Uspešni sta bili še dve primorski zasedbi, Gorica je s 3:0 premagala Dravinjo, Jadran pa v gosteh z enakim izidom Fužinar. Sežanski Tabor in velenjski Rudar sta igrala 1:1.

Krog bosta v ponedeljek končala Tolmin in Brinje Grosuplje, ki je edino stoodstotno v ligi. Z 12 točkami je na drugem mestu, točko več ima ob tekmi več Primorje, pri desetih pa sta Triglav in Bistrica.

- sobota, 2. september:

GORICA - DRAVINJA 3:0 (1:0).

* Nova Gorica, gledalcev 200, sodniki: Bezjak, Flajšman in Rumež.

* Strelci: 1:0 Baruca (3.), 2:0 Rožič Šuligoj (70.), 3:0 Leban (89.).

* Gorica: Jurca, Leban (od 92. Ilijazi), Tomiček, Marinič, Vendramin, Bjelkić (od 62. Rožič Šuligoj), Jalinous, Lesjak (od 92. Gomizelj), Hrka, Mevlja, Baruca.

* Dravinja: Mrežar, Čakš (od 78. Brglez), Vezjak, Privošnik (od 46. Kopač), Ramšak (od 85. Rožmarič), Grajfoner, Satler, Koprivc, Rauter, Radić (od 71. Napotnik), Tič.

* Rumeni kartoni: Hrka; Radić, Mrežar, Rožmarič.

* Rdeči karton: Napotnik (75.).

FUŽINAR VZAJEMCI - JADRAN DEKANI 0:3 (0:2).

* Ravne na Koroškem, gledalcev 200, sodniki: Kovačič, Herženjak in Tušak.

* Strelci: 0:1 Sever (6./11 m), 0:2 Suso (12.), 0:3 Fortuna (47.).

* Fužinar Vzajemci: Marčič, Verbič, Bajraj (od 69. Kvesić), Carl, Gaberšek Rotovnik, Sintean (od 69. Hovnik), Morariu (od 33. Igwe), Irmančnik, Turkuš, Gutić, Turičnik (od 69. Adrović).

* Jadran Dekani: Gabrić, Rudonja Rob, Suso (od 58. Jurman), Fortuna (od 82. Pavše), Meštrić (od 76. Ibričić), Burin, Marković, Dizdarević, Ljutić, Sever (od 76. Rudonja Rai), Galina (od 82. Klavora).

* Rumeni kartoni: Turičnik, Carl, Irmančnik, Hovnik; Suso, Burin, Ibričić.

* Rdeči karton: /.

PRIMORJE - NAFTA 1903 3:0 (1:0).

* Ajdovščina, gledalcev 250, sodniki: Balažič, Mežnar in Šašivarević.

* Strelca: 1:0 Suljanović (45.), 2:0 Suljanović (54.), 3:0 Vuković Vuk (94.).

* Primorje: Macan, Dobnikar (od 77. Stanojević), Fogec, Lusa (od 68. Čandić), Dedić, Suljanović (od 77. Ignjatović), Jerin (od 61. Vuković), Zavnik (od 77. Gulič), Petek, Bešir, Jermol.

* Nafta 1903: Andrašec, Vuica, Dinnyes, Erniša (od 77. Urh), Bončina (od 77. Polić), Oštrek (od 77. Plej), Novinič, Sebestyen, Paljk, Verhas (od 46. Pigac), Rebernik.

* Rumena kartona: Suljanović; Rebernik.

* Rdeči karton: /.

TABOR SEŽANA - RUDAR VELENJE 1:1 (1:0).

* Sežana, gledalcev 100, sodniki: Žagar, Salkić in Brezovar.

* Strelca: 1:0 Seliškar (44./11 m), 1:1 Vošnjak (57.).

* Tabor Sežana: Fermišek, Rupnik, Furlan, Emilijanov Nejčev, Maloku (od 87. Pavlović), Jalinous, Tomažič (od 70. Ćelić), Šehić (od 70. Bajnoci), Stožinič, Kompare (od 63. Vuleta), Seliškar.

* Rudar Velenje: Biuk, Dajčman, Kadrić (od 53. Šeparović), Zukić, Florjanc, Vošnjak, Preljevic (od 66. Bloudek), Džumhur (od 53. Majcenovič), Matjašič (od 79. Pešić), Panić, Munić.

* Rumeni kartoni: Jalinous, Maloku, Bajnoci, Vuleta; Zukić, Majcenovič, Dajčman.

* Rdeči karton: /.

- nedelja, 3. september:

BELTINCI KLIMA TRATNJEK - VITANEST BILJE 2:1 (2:0)

* Beltinci, gledalcev 250, sodniki: Gergič, Benc, Lahovič.

* Strelci: 1:0 Kralj (28.), 2:0 Kralj (36.), 2:1 Koron (59.).

* Beltinci: Zver, Težački, Dvoršak, Zorman, Kosić (od 62. Nerguti), Pihler (od 62. Emruli), Bujan (od 62. Štrakl), Sočič, Kralj (od 89. Leban), Kaučič, Rantaša.

* Bilje: Lipičar, Ramos (od 85. Ostojič), Batič (od 46. Koron), Doplihar, Marjanac, Slavec (od 85. Bizjak Batistič), Džaja, Perko (od 46. Goncalves), Trdin, Preradović (od 46. Koštić), Betriu.

* Rumeni kartoni: Kralj, Dvoršak, Zorman, Kaučič; Marjanac.

* Rdeči karton: /.

TRIGLAV KRANJ - KETY EMMI&IMPOL BISTRICA 2:1 (1:1).

* Kranj, gledalcev 250, sodniki: Kondić, Pospeh in Todorović.

* Strelci: 1:0 Čeh (16.), 1:1 Martinčič (31./11 m), 2:1 Pokorn (95.).

* Triglav Kranj: Kruljac, Bernik, Ljubijankič, Šalja, Čeh, Dakič (od 84. Petrović), Mlakar, Gibson, Podbregar (od 60. Ivetić), Gašperin (od 52. Čadež), Pokorn.

* Kety Emmi&Impol Bistrica: Župić, Rozman, Zajšek, Vidmar (od 74. Kapun), Križnik, Gobec (od 63. Pršo), Bračko, Martinčič, Borovnik (od 90. Pesjak), Krupić (od 63. Frešer), Kuliš.

* Rumeni kartoni: Ljubijankič, Šalja, Čadež; Frešer, Pršo.

Rdeči kartoni: Pršo (92.).

ILIRIJA 1911 - KRKA 1:1 (1:0).

* Ljubljana, gledalcev 200, sodniki: Mertik, Kranjc in Dovnik.

* Strelca: 1:0 I. Nadarević (31.), 1:1 Maksimović (49.).

* Ilirija 1911: Dermastija, Štricelj, I. Nadarević, Beguš (od 80. L. Nadarević), Djermanović, Benkič, Bartolj, Jug (od 46. Korošec), Cukjati (od 63. Novak), Rotar, Medič Slaček.

* Krka: Čadež, Mešanović, Lipec, Bedek, Medle (od 58. Žur), Perić-Komšić (od 82. Milanović), Maksimović (od 69. Kancilija), Hodžić, Krznarić, Marković (od 82. Radovič), Blaževski.

* Rumeni kartoni: Rotar; Lipec, Kancilija, Perić-Komšić.

* Rdeči karton: /.

- ponedeljek, 4. september:

17.00 TOLMIN - BRINJE GROSUPLJE

* Lestvica:

1. Primorje eMundia 5 4 1 0 9:2 13

2. Brinje Grosuplje 4 4 0 0 13:1 12

3. Triglav Kranj 5 3 1 1 14:5 10

4. Kety Emmi&Impol Bistrica 5 3 1 1 7:3 10

5. Nafta 1903 5 3 0 2 10:9 9

6. Gorica 5 2 1 2 9:7 7

7. Beltinci Klima Tratnjek 4 2 1 1 7:5 7

8. Jadran Dekani 5 2 1 2 4:2 7

9. Rudar Velenje 5 1 2 2 5:6 5

10. Ilirija 1911 5 1 2 2 4:6 5

11. Vitanest Bilje 5 1 1 3 8:11 4

12. Krka 5 1 1 3 5:8 4

13. Dravinja 5 1 1 3 2:12 4

14. Tabor Sežana 4 0 3 1 4:10 3

15. TKK Tolmin 4 1 0 3 2:8 3

16. Fužinar Ravne 5 1 0 4 4:12 3

STA; M. K.