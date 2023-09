Škorja in Grmek v finale EP parov v speedwayu

4.9.2023 | 08:00

Nagyhalasz - Nick Škorja in Anže Grmek sta v soboto v madžarskem Nagyhalaszu slovensko speedway reprezentanco popeljala v finale evropskega prvenstva v parih. Gre za nov vrhunski dosežek slovenskega speedwaya, pri katerem so veliko doprinesli člani najaktivnejšega kluba pri nas, člani AMD Krško.

Na krilih najboljšega posameznika na dirki, izvrstnega Nicka Škorje, in pod taktirko selektorja Gregorja Arnška si je slovenska zasedba z 2. mestom zagotovila veliki finale, ki bo 1. oktobra v poljskih Opolah. V družbi Italije, Latvije, Danske, Finske, Velike Britanije in domače Poljske bodo slovenski fantje ponosno zastopali to maloštevilčno športno panogo. V Sloveniji sicer obstranski motošport, ki pa je v sezoni 2023 že večkrat dokazal, da si ponovno zasluži mesto med bolj prepoznavnimi. Mesto, ki ga je pred nekaj desetletji že imel.

Po sobotnem uspehu in (ne)prespani noči ob dolgi poti domov je krški kapetan Nick Škorja povzel prve vtise o svoji predstavi: "Zelo napeta dirka od začetka do konca. Škoda prve vožnje, kajti uspel mi je vrhunski štart iz zunanje pozicije in vodil sem praktično do zadnjega ovinka, potem pa me je presenetil Latvijec po zunanji liniji. Težko je v prvih vožnjah, ko si prvi in ne veš, če je proga zunaj že hitra ali ne. Po tej vožnji smo tudi spremenili nastavitve, ki so se izkazale za odlične. Mislim, da mi je na koncu uspela vrhunska dirka, bil sem tudi najboljši posameznik, kar pa v takšni konkurenci ni kar tako."

Že dolgo časa dobro sodeluje z Anžetom Grmekom, tudi v barvah AMD Krško: "Z Anžetom sva si skozi dirko ves čas pomagala in se motivirala, je pa res, da je proga v Nagyhalaszu zelo zahtevna za dirkanje v paru. Kljub temu sva v zadnji, v najpomembnejši vožnji proti Italjanoma, ko je bil potreben rezultat 5:1, dokazala, da se tudi na tej progi da dirkati v paru."

O pričakovanjih pred poljskim finalom: "Mislim, da je ogromen dosežek že ta, da smo v finalu, tako da lahko gremo v Opole zelo sproščeni. Seveda imamo v mislih tudi stopničke, ampak bo pot do tja zelo težka. Če smo lahko presenetili včeraj na Madžarskem, potem lahko tudi v finalu na Poljskem. Progo v Opolah poznam kar dobro, je pa veliko odvisno od tega, kako bo pripravljena in v kakšni dnevni formi bomo. Mislim, da če damo vsi čisto vse od sebe, nam dober rezultat ne pobegne."

Pot krškega in posledično tudi slovenskega speedwaya je prava, z nadaljnjim trdim delom prostovoljcev in dodatno finančno pomočjo sponzorjev, lokalne skupnosti in države pa se lahko poseže še mnogo višje. Naj bodo uspehi naše članske reprezentance, mednarodni dosežki mladih v kategoriji 250 kubičnih motorjev ter udejstvovanje in uspešni nastopi ekipe AMD Krško v ligaških tekmovanjih še dodaten motiv, da navijači na kakršenkoli možen način podprejo ta prelep in zelo poseben šport ter napolnijo tribune Stadiona Matije Gubca. Naslednja (in zadnja letošnja) priložnost bo 21. oktobra na dirki za Pokal AMD Krško in Memorial Matije Duha.

