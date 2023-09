V zadimljeni trgovini sta se nadihali dima; zagorelo v Vipapu; ropi in drzne tatvine

Včeraj ob 12.52 se je v Selih pri Dolenjskih Toplicah v trgovskem objektu sprožil požarni alarm zaradi zadimljenih prostorov v kompresorsko hladilni postaji. Gasilci PGD Podturn, Dolenjske Toplice in Soteska so pregledali in prezračili prostore trgovine, do požara ni prišlo. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so na kraju pregledali dve delavki, ki sta se nadihali dima. Gasilci PGD Dolenske Toplice so ostali na kraju do prihoda serviserja hladilnih naprav. V času intervencije je bila trgovina zaprta.

Zagorelo v Vipapu

Minulo noč ob 1.59 je v podjetju Vipap na Tovarniški ulici v Krškem zagorelo na papirnem stroju PS 3. Manjši požar so zaposleni pogasili pred prihodom gasilcev PGE Krško, ki so ohladili ležaj na papirnem stroju, s termovizijsko kamero pregledali prostor in do prihoda vzdrževalca prepovedali uporabo stroja.

Kadilo se je iz avta

Danes ob 8.45 se je na avtocesti, pred vkopom Karteljevo v smeri Ljubljane, občina Novo mesto, kadilo iz osebnega vozila. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator in zaradi okvare motorja vozila z vpojnimi sredstvi posuli razlite motorne tekočine. Do požara ni prišlo. Na kraju so bili prisotni tudi dežurni delavci DARS.

Gorele lesene palete

Sinoči ob 20.45 je v Dobruški vasi pri Škocjanu gorel kup lesenih palet. Gasilci PGD Dobrava so požar pogasili.

Ropi in drzne tatvine



Danes okoli 3. ure so bili na PU Ljubjana obveščeni o ropu na območju Muljave. Do dveh oškodovancev so pristopili štirje neznanci in enega pretepli ter mu vzeli denarnico, nato pa s kraja zbežali. Oškodovanec je bil pri tem lažje poškodovan. Opis: štirje mlajši moški, eden izmed njih je imel oblečeno belo jopo in črne hlače, imel je skodrane lase. Drugi je nosil jopo svetlo rjave barve in bele hlače. Policisti jih še iščejo.



V petek okoli 23. ure je v Ribnici do oškodovanca pristopil moški in mu zagrozil, da ga bo pretepel, če mu ne izroči denarja. Oškodovanec mu je izročil nekaj gotovine, nato pa s kraja zbežal. Policijska preiskava poteka.



V petek okoli 20. ure je v Kočevju storilec pristopil do oškodovanca, mu iz rok izpulil vrečko s hrano in iz hlač vzel denarnico ter s kraja zbežal. Policisti še zbirajo obvestila in iščejo storilca.



V petek okoli 11. ure sta se do stanovanjske hiše v okolici Grosuplja pripeljala dva neznanca, ki sta se oškodovanki predstavila kot delavca telekomunikacijskega podjetja. Medtem, ko jo je eden zamotil s pogovorom, je drugi preiskal hišo in ukradel gotovino. S kraja sta se nato odpeljala s srebrnim Renault scenicom. Policijska preiskava še poteka.

